В Банско ще се проведе обичаят дрънкане на звонци

За поредна година стотици банскалии ще изпълнят улиците на планинския град навръх Коледа, за да пресъздадат обичая дрънкане на звонци, разказа за БТА организаторът на събития в Народно читалище „Никола Вапцаров“ Елена Калайджиева.

Всяка година на днешния ден жителите на Банско се събират около обяд за шествие, част от уникалния обичай. Възвестяването на празника обаче започва още в началото на декември. Всеки петък и събота трите махали, редувайки се, излизат и дрънкат със звънци, а самият ритуал е символ на единството, на празничното настроение и на очакването на Рождество Христово, разказа Елена Калайджиева. На самия празник хора от махалите Костей блата, Вионово блато и Улевиница се събират на централния площад в Банско, където започва характерното „наддрънковане със зво́нци“, допълни тя.

В празничния ритуал се включват всички – от малки дечица до възрастни. Много от хората са облечени в носии, а мъжете опасват на кръста си тежки звънци, достигащи десетки килограми.

Звънците имат номера, които са в различна тоналност, и тези, които разбират, ги подреждат, за да бъдат мелодични, разказа още Елена Калайджиева. Тази мелодичност е важна част от наддрънкването.

В основата на ритуала обаче е това хората да са заедно, да си честитят Рождество Христово, или Божичь, както наричат празника в Банско. След дрънкането на централния площад хората се отправят покрай храм „Света Троица“, през улица „Пирин“, като това шествие е очаквано както от местните жители, така и от гостите на града, разказа Елена Калайджиева.

Банско очаква още едно голямо шествие – това на кукерите, които тук се наричат бабугери. В първия ден на новата година именно те излизат на централния площад, за да прогонят злото и да отворят пътя на добрите дни, които предстоят.