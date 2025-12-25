Кейт свири на пиано с принцеса Шарлот за Коледа (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън призова обществото да посрещне Коледа с малки, но значими жестове на доброта по време на традиционния си коледен концерт, проведен в Уестминстърското абатство.

43-годишната Кейт, която през тази година се завърна към публичните си изяви след лечение от рак, се появи на сцената заедно с 10-годишната си дъщеря, принцеса Шарлот. Майка и дъщеря откриха събитието с пиано дует, превърнал се в един от най-вълнуващите моменти на вечерта. Концертът беше излъчен по ITV в навечерието на Коледа, съобщи "Дейли мейл".

Двете изпълниха произведението Holm Sound на шотландския композитор и продуцент Ерланд Купър от Оркнейските острови. Творбата, вдъхновена от природата и силата на човешката връзка, отразява ценности, които заемат централно място в обществените послания на принцесата на Уелс.

Изпълнението на майката и дъщерята беше посрещнато с възторжени отзиви, като мнозина го определиха като „абсолютно красиво" и споделиха, че е разчувствало публиката до сълзи.

Награждаваният композитор Ерланд Купър, описван като „един от най-уникалните и последователно ангажиращи композитори на своето поколение", също похвали Принцесата на Уелс и принцеса Шарлот, подчертавайки „невероятната връзка" помежду им.

Специалният момент е бил заснет миналата седмица във Вътрешната зала на замъка Уиндзор, като към кралското семейство в този ден се е присъединил и самият Купър.

„Беше истинско удоволствие — толкова топъл, приветлив и специален ден, прекаран в компанията на Техни Кралски Височества. Напълно ме изненада", сподели композиторът.

Пиано дуетът беше излъчен с глас зад кадър на Кейт, която чете писмото, раздадено на гостите в Уестминстърското абатство, както и кадри от пристигането на присъстващите на службата на 5 декември.