Милиони италианци празнуваха Коледа пред екраните с концерта на „Ил Воло“ в София

Милиони италиански зрители се събраха пред телевизорите си, за да гледат на Бъдни вечер специалната програма на Канале Чинкуе „Магията на Коледа".
И тази година празничната вечер на канала от групата на фамилията Берлускони „Медиасет" бе доминирана от музиката и емоциите на триото „Ил Воло". То предложи на публиката събитие, изпълнено с магия, носталгия и силно празнично внушение.
Шоуто, излъчено в праймтайм, е записано на 28 ноември в зала „Арена 8888" в София.
Така българската столица се превърна в сцена на голямо международно телевизионно събитие, което достигна до милионна аудитория в Италия именно в най-семейната вечер на годината.
Атмосферата на концерта беше създадена с приглушено осветление, тържествени аранжименти и силно емоционално присъствие, което подчертав коледния дух.
Главни действащи лица бяха Пиеро Бароне, Джанлука Джинобле и Иняцио Боскето. Заедно с оркестъра и хора те представиха репертоар, съчетаващ най-обичаните коледни класики с емблематични песни от собствената им кариера.
От традиционни празнични мелодии до хитове като „Grande Amore" и „Capolavoro", концертът беше замислен като празник не само на Рождество Христово, а и на артистичния път на триото, способно да вълнува зрители от всички възрасти.
„Магията на Коледа" беше изградено като компактно и потапящо телевизионно преживяване, в което фокусът беше върху трите гласа.
В същото време програмата беше обогатена от впечатляващо присъствие на гостите Джани Моранди, Антонело Вендити, Джорджа, Фиорела Маноя, Ноеми, Алесандра Аморозо, Ариса и The Kolors. Водещи на вечерта бяха две от най-обичаните фигури на италианската сцена -Лорела Кукарини и Ванеса Инконтрада.
Роден от срещата между двама тенори и един баритон, „Ил Воло" изгради през годините ясно разпознаваема идентичност.
Тя е синтез между лирика и поп, италианска традиция, пречупена през съвременен поглед, и изпълнения на няколко езика. Тяхната музика отдавна прекрачва националните граници, отвеждайки триото от италианските театри до най-големите международни сцени.