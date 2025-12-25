Милиони италианци празнуваха Коледа пред екраните с концерта на „Ил Воло“ в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Милиони италиански зрители се събраха пред телевизорите си, за да гледат на Бъдни вечер специалната програма на Канале Чинкуе „Магията на Коледа".

И тази година празничната вечер на канала от групата на фамилията Берлускони „Медиасет" бе доминирана от музиката и емоциите на триото „Ил Воло". То предложи на публиката събитие, изпълнено с магия, носталгия и силно празнично внушение.

Шоуто, излъчено в праймтайм, е записано на 28 ноември в зала „Арена 8888" в София.

Така българската столица се превърна в сцена на голямо международно телевизионно събитие, което достигна до милионна аудитория в Италия именно в най-семейната вечер на годината.

Атмосферата на концерта беше създадена с приглушено осветление, тържествени аранжименти и силно емоционално присъствие, което подчертав коледния дух.

Главни действащи лица бяха Пиеро Бароне, Джанлука Джинобле и Иняцио Боскето. Заедно с оркестъра и хора те представиха репертоар, съчетаващ най-обичаните коледни класики с емблематични песни от собствената им кариера.

От традиционни празнични мелодии до хитове като „Grande Amore" и „Capolavoro", концертът беше замислен като празник не само на Рождество Христово, а и на артистичния път на триото, способно да вълнува зрители от всички възрасти.

„Магията на Коледа" беше изградено като компактно и потапящо телевизионно преживяване, в което фокусът беше върху трите гласа.

В същото време програмата беше обогатена от впечатляващо присъствие на гостите Джани Моранди, Антонело Вендити, Джорджа, Фиорела Маноя, Ноеми, Алесандра Аморозо, Ариса и The Kolors. Водещи на вечерта бяха две от най-обичаните фигури на италианската сцена -Лорела Кукарини и Ванеса Инконтрада.

Роден от срещата между двама тенори и един баритон, „Ил Воло" изгради през годините ясно разпознаваема идентичност.

Тя е синтез между лирика и поп, италианска традиция, пречупена през съвременен поглед, и изпълнения на няколко езика. Тяхната музика отдавна прекрачва националните граници, отвеждайки триото от италианските театри до най-големите международни сцени.