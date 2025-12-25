Мария Илиева: Господи, благодаря ти за цялата светлина, за цялата сила в най-слабите ми моменти

„Сега дойде точният момент да кажа: „Господи, благодаря ти за цялата светлина, за цялата сила в най-слабите ми моменти, за цялата ти грижа и мощ, които съм усещала, дори когато не съм виждала пътя". Излях тези мисли в песен и това е песента „Светлина". Това заяви в „Интервюто в Новините на NOVA" певицата Мария Илиева.

„Любовта е най-големият извор на енергия, най-големият двигател за живот", коментира още Мария Илиева.

Вярва, че вътрешна сила и упование, са нещо, което ще ни спаси.

Тази година тя я оценява като много продуктивна. „Имам цели четири сингъла, за първи път ми се случва такова нещо. Никога не съм имала толкова за такова време. Във всяка от тези песни има хубаво послание – да избираш себе си, да се харесваш и обичаш такъв какъвто си. Това е единствения ключ да обичаш и другите", казва Мария Илиева.

За 2026 си пожелава преди всичко много здраве, но и да реализира успешно плануваното си турне.