На прага на 80 г. и вече блондинка Шер май ще става булка за 3-и път

Певицата е щастлива с 39-годишното си гадже, но приятелите й не го харесват

След по-малко от половин година Шер ще стане на 80, но очевидно няма никакво намерение да забавя темпото. Пусна нова коледна песен, която отново я изстреля по върховете на музикалните класации. Появи се на парти в Ню Йорк с напълно променен външен вид - прочутите черни къдрици са заменени от падащи свободно пепеляворуси кичури. Всъщност, Шер носеше точно същия цвят коса като младото си гадже Александър Едуардс, което веднага бе възприето като начало на нов етап в отношенията им.

Няколко американски и английски медии съобщиха, че певицата се готви да се ожени за 39-годишния музикален продуцент, което ще е трети брак за нея. Според приближени до двойката те ще се врекат във вечна вярност около предстоящия ѝ 80-годишен юбилей през май и даже вече планирали сватбено пътешествие. Макар говорител на Шер да твърди, че няма подготовка за сватба, самата тя наля масло в огъня с интервю, в което говори много открито за любовта си към Александър и как 40-годишната разлика във възрастта им няма никакво значение.

“Той казва: “Знаеш ли,

остаряваш, но

духът ти е млад”

Прекарваме си страхотно. Смеем се през цялото време. Просто го обичам. Мисля, че е красив и много талантлив”, заяви певицата. Двамата са заедно повече от 3 г., като на Коледа през 2022 г. той я изненада с диамантен пръстен. Шер веднага пусна в социалните мрежи снимка на красивото бижу с надпис: “Нямам думи Александър А.Е.”, с което разпали слухове за годеж.

Сега пък твърди, че получава точно това, за което е мечтаела. Вече се е сближила с 6-годишния син на любимия си от предишна връзка и се чувства прекрасно. “Казваш си: “Боже, дай ми малко дете и мъж и ето... Той е толкова забавен, умен и прекрасен”, шеговито подхвърля звездата, която цял живот търси подходящ партньор, с когото да изгради хармонично семейство. “Просто имах най-големите любовници на века. Списъкът ми с такива не е дълъг, но пък е доста добър”, призна преди време певицата.

Шер е дръзвала да влиза в романтични отношения с едни от най-големите разбивачи на сърца в Холивуд като Том Круз и Вал Килмър. Преживява много разочарования, но никога не спира да вярва в голямата любов. За първи път я среща, когато е само на 16 г. в лицето на певеца Сони Боно. По това време той е на 27 г. и в разгара на музикалната си кариера. Шер току-що е напуснала гимназия и живее с приятелки в апартамент. Сони обаче я кани в жилището си като домашна помощница. Тя се съгласява, защото много го харесва, но първоначално са само добри приятели, тъй като той е в разгара на развод. Постепенно стават много близки и един от най-успешните дуети през 60-те години. През 1964 г. решават да се оженят, но тъй като нямат пари за сватбено тържество, правят импровизирана церемония в банята си. “Сони искаше все пак да е нещо запомнящо се, така че влязохме в нея и пред огледалото над мивката си разменихме пръстени и обети”, спомня си след години певицата. Ражда им се дъщеря, но след 10 г. се разделят. По време на бракоразводното дело става ясно, че

съпругът контролира 95%

от парите, които са изкарали,

а останалите са притежание на неговия адвокат. Така Шер остава с разбито сърце и без финанси. По-късно ще признае, че Сони не ѝ е позволявал да прави нищо, освен да работи. Вземал всички решения за музикалната им кариера и живот сам и често изневерявал. В последните години от брака им певицата е толкова нещастна, че обмисляла да сложи край на живота си.

Търси утеха в прегръдките на магната Дейвид Гефен, но връзката им е кратка и след приключването ѝ той признава, че е гей.

Тя пък се омъжва за музиканта Грег Олман три дни след като получава съдебно решение за развод с първия си съпруг. Още на деветия ден от сватбата с новия отново подава молба за развод, тъй като е шокирана от пристрастеността му към наркотици и алкохол. В крайна сметка Шер и Грег се помиряват и остават заедно в продължение на три години. По-късно тя ще признае, че никой не я е карал да се чувства толкова щастлива. Двамата имат син Илайджа Блу, който също става музикант. Той обаче спира да общува с майка си, след като тя не одобрява първата му съпруга. Къса връзка и с доведената си сестра Чейстити, която претърпява операция за смяна на пола и се превръща в мъж.

През 1980 г. певицата започва романтична връзка с китариста Лес Дудек. Правят заедно рок група, издават албум, който обаче не е много успешен и се разделят и на сцената, и в живота. Отново разочарована, Шер попада в обятията на басиста на “Кис” Джийн Симънс. Отива след концерт да му иска автограф за сина си, но открива в негово лице сродна душа. За съжаление, приказката им бързо приключва, защото

той изневерява с най-добрата

ѝ приятелка Даяна Рос

Новата ѝ любов Александър Едуардс също си спечели славата на кръшкач, след като бе сниман да се забавлява с млади момичета преди година. Медиите изровиха пикантна информация и за предишната му връзка с американския модел Амбър Роуз, от която е синът му. Двамата се разделили през 2021 г., след като се разбрало, че ѝ е изневерил с най-малко 12 жени по време на 3-годишните им любовни отношения. Тогава тръгна слух, че Шер също е преустановила отношенията си с него, но много скоро двамата отново се появяват на бляскаво събитие заедно и Едуардс нежно целуна певицата публично, опровергавайки това. Шер и Александър Едуардс КАДЪР: Туитър/@PopCrave

Александър вече живее в имението на звездата

Музикалният продуцент Александър Едуардс вече живее с Шер в нейното разкошно имение в италиански ренесансов стил в Малибу, съобщи в. “Дейли мейл”. Според изданието близките на звездата въобще не го харесват. Смятат го за повърхностен и твърде ориентиран към славата. Подозират, че я използва и се притесняват за нейното финансово и емоционално състояние. Даже я убеждавали да го зареже, защото в момента обмисляла завещанието си.

Самата Шер обаче го смята за много подходящ партньор в живота, защото споделят не само страст към музиката, но и към модата и бляскавите събирания. “Опитът ми с мъжете е голям. Занимавам се с тях, защото ми харесват, не защото имам нужда от тях”, обяснява певицата. Тя от години спазва строг режим на хранене и спорт, за да поддържа тялото си в перфектна форма. Разчита и на достиженията на пластичната хирургия, но смята, че не това е водещото да бъде харесвана от по-млади мъже. Те искат да имаш силен характер и да можете заедно за правите вълнуващи неща, разкрива 79-годишната певица.