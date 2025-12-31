Адел ще играе във филм на Том Форд за кастрати

След смъртта на съпруга си модният дизайнер изцяло се отдаде на киното

Адел отново предизвика шум около себе си, но не с нова музика, а със заявка да участва в предизвикателен филмов проект. 37-годишната певица слезе от сцената преди година, обявявайки, че се нуждае от дълга почивка, защото творческият ѝ резервоар е пресъхнал. Тогава тя говореше за намиране на по-добър баланс между професионалния и личния живот, за раждане на още едно дете, но изглежда, всички тези неща са оставени на пауза заради гениална идея на Том Форд.

Световноизвестният моден стилист обяви, че започва работа по трети филм. Той e по романа Cry to Heaven (“Вик към небесата”) на американската писателка Ан Райс, която е автор и на “Интервю с вампир”. Историята, която Том Форд иска да пресъздаде на екрана, е

за двама известни

оперни певци в Италия,

които са кастрирани в детството си, за да запазят своите високи гласове. Гуидо и Тонио имат напълно различен произход. Първият е син на беден селянин и е продаден на 6-годишна възраст, за да бъде кастриран и обучен за певец. Вторият пък е наследник на венецианско благородническо семейство, но на 15 г. става жертва на заговор. Отвлечен е и превърнат в кастрат. Освен че заедно вървят към върха на славата, те се борят да им бъде позволено да обичат и да живеят свободно в един враждебен свят.

Все още не се знае каква точно роля ще бъде поверена на Адел в този много типичен за италианската оперна сцена през XVIII век сюжет. Съобщено бе, че ще си партнира с големи имена в киното като Никълъс Холт, Арън Тейлър-Джонсън, Колин Фърт, Пол Бетани и изгряващата звезда Оуен Купър, който стана най-младият носител на наградата “Еми” заради невероятната си игра в сериала “Юношество”.

Основната работа обаче ще падне върху 64-годишния Форд, който ще напише сценария за филма, ще го продуцира и режисира. Но изглежда, той копнее за това предизвикателство. След като година наред беше креативен директор на “Гучи” и “Ив Сен Лоран” и създаде марка на свое име, Том Форд се отказа от световната мода преди три години.

Продаде компанията си

за близо 3 млрд. долара

и реши да се съсредоточи върху създаването на филми и отглеждането на сина си Джак.

Модният корифей отдавна е изкушен от киното. Даже през 2009 г. пусна първия си филм “Самотен мъж”, а седем години по-късно и втория “Хищници в мрака”. Макар и двата да са успешни, първоначално той не бърза да загърбва изцяло модата, в която плува в свои води. Смъртта на съпруга му обаче го кара да пренареди приоритетите си. Том среща журналиста Ричард Бъкли през 1986 г. “Беше наистина любов от пръв поглед. Пътувахме в асансьор в Ню Йорк и слизайки от десетия етаж до партера, вече знаех, че това е моят човек”, спомня си дизайнерът. Двамата почти веднага заживяват заедно и остават неразделни до смъртта на Ричард от рак през 2021 г. Седем години по-рано официално се женят, след като са посрещнали в живота си и своя син Джак от сурогатна майка.

Загубата на любимия човек, който в продължение на 35 г. го следва и насърчава, докато работи в модните столици по света, е опустошителна за Том Форд. Веднъж той признава, че ако не е бил 13-годишният им син, трудно е щял да намери смисъл да продължи да живее без Ричард. “Дадох си сметка, че съм имал невероятен късмет и страхотен живот. Бях здрав, бях влюбен в някого, който също ме обичаше, и успях да направя толкова много неща. Така че, ако нямах Джак, не знам дали щях да изпитвам нужда да живея”, спомня си Том Форд. Някъде по това време решава да се откаже от модата и да се насочи изцяло към киното. “Осъзнах, че времето ми изтича... Вероятно имам още 20 г., в които ще съм здрав физически и психически, и искам да направя

нещо ново, от което

да се вълнувам творчески

Помислих си, защо да не позволя тази промяна да се случи сега, докато съм жив и имам достатъчно пари, за да правя каквото искам, а именно кино”, разказва бившият дизайнер. Той признава, че предишните му два филма са били най-забавното нещо, което е правил до момента. Снимките на третия ще започнат следващата година в Италия. Форд отново финансира сам продукцията, както беше и при предишните му проекти, не защото не може да намери пари за тях, а защото иска да има пълен контрол върху процеса. И двата бяха високо оценени от кинокритиката и достигнаха до номинации за “Оскар” и БАФТА. Том Форд Снимка: Инстаграм/ @TOMFORD

Певицата искаше да е актриса още преди 9 г., но се отказа

Макар да е една от най-популярните музикални звезди на Великобритания, Адел избра да живее през последните години в САЩ. Там срещна и новата си любов - спортния агент Рич Пол. Макар двамата да изглеждат щастливи заедно, това не води до творческо вдъхновение за певицата. Тя издаде последния си албум преди 4 г. и до голяма степен е извън светлината на прожекторите, след като спря да изнася и концерти преди шест месеца, казвайки, че иска да се занимава с други творчески неща за известно време.

Всъщност тя получава покана да играе в киното преди 9 г. Канадският режисьор Ксавие Долан, който заснема клипа към нейната песен Hello, предлага на Адел да се включи във филма му “Смъртта и животът на Джон Ф. Донован”. Историята е за млад актьор, който размишлява върху епистоларната си връзка със своя телевизионен идол, починал 10 г. по-рано. “Сигурна съм, че ще получа критики за това, но всъщност бих искала да играя, след като работя с Ксавиер”, казва певицата преди началото на снимките. В последния момент обаче нещо се случва и тя се отказва. Присъства във филма само със своя песен. Сега почитателите ѝ стискат палци да не стане същото, защото се притесняват за нея, когато си взема прекалено дълги творчески паузи.

Адел става известна още с първия си албум, който пуска на 19-годишна възраст. Всеки следващ, който прави, също неизменно я изстрелва на върха на музикалните класации, независимо какво пее и как изглежда физически. За кратко време тя успява да се нареди по продажби до легендарни банди като “Бийтълс” и АББА.

И макар всичко да изглежда изключително обещаващо за нея, след провала на първия си брак спира да пише музика. Изпада в депресия и се отдава на активни спортни тренировки. Сваля 45 килограма и след 6-годишна пауза успява да се върне на музикалната сцена с нов албум, който също светкавично става номер едно. В него тя изпява болката си от раздялата и самотата.