Сашка Васева, която изпя "Левовете в марки", пази в тайна текста за "Левовете в евро", за да не откраднат хита

Край нея всичко е било интересно - "куфарчета с червени пари, инфлация, любов, мутри", а и днес е актуален припевът: "За кокошка няма прошка, ма милиони - няма закони"

Сашка Васева още не е обменила и едно евро, но е напълно готова за новата валута. Подготвила е даже и песен, за която прогнозира, че ще има съдбата на прословутата ѝ “Левовете в марки”.

“България прие еврото за национална валута и това не бива да ни притеснява. Всичко ще бъде наред. Аз имам изненада за следващата година, тъй като съм готова с песента “Левовете в евро сменям аз” със социално насочен текст, много актуален, като отражение на действителността”, похвали се пред “24 часа” легендарната фолкпевица се надява да стъпи отново на върха с актуално звучене и текст, който сама е написала.

“Няма да е точно чалга звучене за танцуване. Запаметила съм я, но не искам още да я разкривам, защото имам интуиция, че ще е хитова и да не ми я открадне някой”, признава Сашка. Убедена е, че бързо ще свикне с новите пари.

“Преди много години песента ми за левовете и марките показа, че съм имала правилно предчувствие. Сега интуицията ми казва, че трябва да приемем еврото, защото това е логичният път пред страната ни. Повечето държави, които влязоха в еврозоната, имаха сътресения, така че едва ли и на нас ще ни се размине криза като тази в Италия, но трябва да стиснем зъби и да го направим”, категорична е Васева.

Според нея трансформациите в живота винаги са свързани със сътресения, но понеже

България е нестандартна държава,

може да стане така, че при нас всичко да мине безболезнено.

“Знам, че хората се притесняват, че стоките ще поскъпнат, а заплатите им ще станат по-малки, но трябва да сме по-позитивни и да опитаме. И нека да не забравяме, че такива големи решения не се вземат от народите, а от европейската икономика”, анализира певицата.

През 90-те години на миналия век Сашка разби музикалните класации у нас с хита “Левовете в марки”. Тогава беше актуално присъединяването на България към валутния борд и обвързването с марката. Преди спасителната стъпка 1 долар у нас достигна 3000 лева, което доведе до пълно обезценяване на родната валута. А Васева пророчески запя:

Левовете в марки сменям аз,

вино за да пия в този час.

Доларите стават, левовете - не.

Аз ще се напия в долари поне.

30 години по-късно у нас има сходни притеснения и хората се чудят дали смяната на валутата ще им донесе добруване, или не. Дупнишката Мадона в годините, когато попфолкът си пробиваше път към младите. СНИМКА: Божидар Марков

През 2017 година

Дупнишката Мадона отново показа пророческите си способности

и пусна нова песен “Левовете в евро”, но тя така и не успя да се наложи. Текстът ѝ гласеше:

Еврото ти бутам,

паля за море,

дърпам с 200-та

с тебе или не.

Слушай, слушай,

слушай, скъпа,

моята молба,

бързо сменяй,

сменяй марките в евра

“Искам, мила, искам, мила, палави игри”, изпя Сашка. Парчето бе с текст на Валентин Кулагин, по музика на Пламен Велинов, в изпълнение не само на Сашка, но и на дуета Стас и Адриян.

“Сега песента ще е по-различна, пак много ангажирана с хората.

Няма да е като на Фики Стораро новата песен

“Евромилионер”, моята ще е различна”, уточнява Васева.

Певицата има участия до Нова година и не спира да пее и да обмисля нови текстове. “Не съм се отказала да творя, вече съм здрава”, споделя Сашка.

След тежка борба с мозъчен тумор 59-годишната изпълнителка не крие, че любовта и подкрепата на феновете са ѝ помогнали да се възстанови. “Няма да ходя скоро в Германия, това е новината ми и дай боже да е така”, казва тя.

В края на 2021 г. Васева претърпя сложна операция в Германия за отстраняване на тумор в мозъка, който притискал зрителния ѝ нерв. Последва втора интервенция за поставяне на специална временна пластина, улесняваща възстановяването.

“Чувствам се перфектно! Все още имам проблеми с очите, но се оправям с времето. Божа работа е това. Дори и да имам проблем със зрението, не ми пречи да пея”, казва Васева.

Днес тя живее без мечти, вместо това има “планове за вършене”.

“Моята кариера беше в апогея на прехода у нас.

Всичко беше любопитно тогава - куфарчета с червени пари, инфлация, любов, мутри,

а песните ни бяха огледало на дейстителността. И това, което пееха: “За кокошка няма прошка, за милиони няма закони”, е актуално и днес.

Певицата винаги с нетърпение очаква Коледа и Нова година - за нея това са едни от най-прекрасните дни в годината. “След тази моя среща със смъртта съм друг човек. Достатъчно ми е, че вярвам в Създателя, с надежда да живеем всички по-добре и да сме по-усмихнати. Бог се грижи за всички нас като за свои деца”, казва Васева.

Празниците прекарва със семейството си, а мъжът ѝ Христо ѝ помага в домакинството. “Ако не беше той, нямаше да съм жива. Остава си завинаги моят човек въпреки перипетиите, които преодоляхме, но заради децата останахме заедно. Изпращам тежка година, дай боже нещата да се оправят догодина”, пожелава си Сашка.