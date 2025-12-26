"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Изпълнителят Дамян Попов представи новата си песен „Слушай сърце" за рождения си ден, съобщиха от екипа на изпълнителя, предаде БТА.

Песента е подарък към неговите почитатели, но и към самия него, посочиха от екипа. Текстът е написан от самия изпълнител, а музиката и аранжиментът са създадени в сътрудничество с певицата Ана Пешева.

Вдъхновението идва от лични емоции и спомени, които звучат като откровен разговор със самия себе си. Песента „Слушай сърце" поставя фокус върху сблъсъка между логиката и чувствата.

Видеоклипът е заснет в черно-бяла визия - съзнателен избор, който оставя пространство зрителят сам да „оцвети" емоцията със своите усещания и преживявания и подчертава вътрешния контраст между разума и сърцето, заложен в самата песен, казват от екипа на изпълнителя.

По повод рождения си ден Попов събра около себе си най-близките си приятели и колеги. Сред гостите бяха Дивна, Миа, Анелия, Драго Драганов, Светла Иванова и състуденти от Консерваторията, добавиха от екипа на Попов.