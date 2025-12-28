Българка вече 20 г. измисля изящните бродерии в колекциите на Ели Сааб

Николета Фархат дълги години живее в Ливан, със завръщането си печели "Златна игла" за Дизайнер на годината

Всеки, който е имал някакъв досег до модата, е чувал за Ели Сааб. Любимецът на холивудски и музикални звезди е прочут с впечатляващите си рокли с изумителни бродерии. И дизайнер именно на тези бродерии, които правят тоалетите му толкова специални, е българката Николета Фархат. Живяла дълги години в Ливан, тя се връща у нас и създава собствен бранд, с който наскоро спечели отличието “Златна игла” за дизайнер на годината.

Роклите са изключително леки. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА Да се докосне на живо до тоалети откутюр, е невероятно преживяване. Защото те са истинско произведение на изкуството. Гледаме ги на дефилетата за висша мода, на червения килим, облечени от световни звезди, но да ги пипне с ръката си и да види изумителната ювелирна изработка, се случва на малцина. И точно такива тоалети създава Николета Фархат, която преди 1 г. и половина пренесе 20-годишния си опит във висшата мода в България.

“В живота няма нищо случайно”, казва дизайнерката за първите си стъпки в създаването на дрехи.

Била на 5-6 г., когато родителите ѝ купили детска шевна машина

Но се разочаровала, защото играчката била само с горен конец и ушитите от Николета рокли се разпадали. Но пък баща ѝ, съвсем самоук, шиел на стара крачна машина и тя започнала да се върти около него и да се учи. Завършвайки училище в родния си град Кюстендил, вече изработвала дрехи за всички около нея. И съвсем логично записва да учи “Мода и дизайн” в София. След дипломирането се върнала в родния град и направила първото си ателие. “Създавахме шик прет-а-порте с интересни и сложни конструкции. Направих и колекция с италиански кашмир в много красиви цветове”, припомня си тя. В онези години представя тоалетите на Фестивала на висшата и авангардна мода в София.

При едно от пътуванията си до столицата Николета среща бъдещия си съпруг - Рони. Той е ливанец и по това време учи в България за инженер-химик. Запознават се на рождения ден на обща приятелка. Любовта е голяма, вдигат сватба и в края на 90-те години решават да заминат за Ливан, тъй като в България животът по това време е доста труден. “Ливанският народ има таланта да учи лесно чужди езици и владеят по няколко. Но за мен беше истинско предизвикателство да науча арабския, защото книжовният и говоримият са съвсем различни. Учих го около 1 г., непрекъснато вървях след мъжа ми с тетрадка и химикалка, за да го питам за различни думи и изрази. Тази тетрадка помогна на много българки след това, които идваха да живеят в страната”, разказва Николета.

Това е роклята, която е отнела най-много време и усилия, тя е като истинско бижу. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА С опита си от България влиза директно във висшата мода и започва да

работи при прочутия по онова време ливански дизайнер Пиер Катра

Отива със самочувствието, че не само може да рисува добре, но е и добър конструктор. Но при тях конструкцията е съвсем различна. Често дрехите се правят без кройка, директно върху манекена. През 2003 г. се ражда синът ѝ Джулиано и тя остава вкъщи да го гледа първите две години. След това започва отново работа, този път в чужда модна къща, която отваря много красив бутик в центъра на Бейрут. Но се появява първото изпитание, свързано с мястото, на което живее - бомбените атентати. “На улицата под нас, до “Хард рок кафе” имаше много страшен бомбен атентат, при който убиха бившия министър-председател на Ливан Рафик Харири”, разказва за преживения ужас Николета Фархат.

Малко след това нейна колежка ѝ казва, че Ели Сааб отваря новото си огромно седалище в центъра на Бейрут и търси екип. Българката отива на интервю за работа с портфолиото си и започва работа като илюстратор - рисува моделите, които се създават за различни клиенти. Много бързо обаче в модната къща забелязват, че тя вижда детайли, които убягват на другите и има усет към бродериите. Така още на втората година прави големия си пробив и става дизайнер на бродериите в колекциите на Ели Сааб. В началото работи както за колекции прет-а-порте, така и за откутюр, работата е изключително много и почти не ѝ остава време за семейството. Модната къща се разраства, наемат още хора, творческата дейност се разпределя на два екипа и Николета остава във висшата мода. През годините бродерии по неин дизайн са красили рокли на Ели Сааб,

носени от Дженифър Лопес, Бионсе, Анджелина Джоли, Джулия Робъртс и т.н.

Костюмите също са изпипани до съвършенство. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА “През 2019 г. започнаха вълнения и огромна инфлация, която стопи спестяванията на всички. Хората плачеха в банките, имаше много самоубийства. Искахме да се върнем в България, но чакахме синът ни да завърши училище. Не сме мислили обаче, че ще трябва да напуснем страната толкова бързо”, разказва Николета. На 4 август 2020 г. в Бейрут има масивна експлозия в района на пристанището, която разрушава големи части от центъра. Има стотици загинали и хиляди ранени. Николета и съпругът ѝ изпращат сина си в България, малко след това със събран набързо багаж, който трябвало да бъде доста лимитиран, се върнали и те.

Напускането на Ливан обаче не прекратява работата на Николета с Ели Сааб. И сега тя продължава да измисля изящни бродерии за него, но вече като фрийлансър.

През 2024 г. решава, че отново може да направи нещо свое в България и открива бранда си NF. Maison De Couture, с който създава истински тоалети висша мода. Първото, което веднага грабва погледа на човек, когато влезе в модната къща, е изяществото на бродериите, които присъстват при много от тоалетите ѝ.

За създаването им се използва специфична техника, която не е популярна в България, но в Индия има майстори в изработката ѝ. Мъниста, пера, пайети и всякакви други миниатюрни елементи, използвани за декорация, се бродират на големи гергефи с помощта на кука, същата, която у нас се използва за плетене на една кука. Процесът е много дълъг и трудоемък. Николета изпраща своя проект, в който детайлно е нарисувала мястото на всяко едно камъче, мънисто, пайета, перла... Няколко човека едновременно бродират на един гергеф и ѝ изпращат снимки на работата стъпка по стъпка, за да се направят веднага корекции, ако се налага. След това получава и готова мостра, която тя одобрява или коригира и чак след това ѝ изпращат оригиналните бродерии. Те от своя страна се разделят на отделни части и се апликират върху роклята, което е истинска ювелирна работа. Много часове ръчен труд, перфекционизъм и изключително професионална ръка. Изпипването е толкова детайлно и съвършено, че погледната от вътрешната страна, по роклята не може да се видят къде са конците, с които са апликирани бродериите. Изработката на самите тоалети също е с безкомпромисно качество, каквото много рядко може да се види дори при дрехи от световни брандове.

Принтовете също са по неин дизайн. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА Николета създава и официални рокли с невероятно красиви принтове, които също са по неин дизайн, винаги вдъхновен от природата.