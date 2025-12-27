Гледките, ястията и стайлингът на 2026 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Годината, в която животът се подрежда около човека

Напитките: нашествие на матча, която измества алкохола

Храненето става по-интуитивно и по-спокойно. Вместо универсални диети хората търсят храни, които ги карат да се чувстват добре.

Според анализи на платформи за потребителски навици и хранене функционалната храна набира сила – не като добавки и прахчета, а като истинска, проста храна. Фермерски продукти, сезонни зеленчуци, чайове и напитки с успокояващ ефект стават част от ежедневието на доста хора, въпреки че шоколадът и не толкова здравословните храни винаги ще останат обичани.

Напитките също се променят – все повече хора заменят алкохола с чайове, изстискани сокове и безалкохолни вечери. Матча чаят например се превърна в символ на този нов начин на живот - заради модата или защото просто японките наистина успяват да запазят младоликия си вид, няма как да знаем. Но навсякъде през изминалата година имаше шоколади, напитки, маски за лице, а дори и мебели с цвят или вкус на този чай.

Лежерен спорт без нужда от постижения

След години на напрежение, свръхконсумация и живот на бързи обороти светът бавно започва да търси друго: спокойствие, удобство, смисъл и мярка във всичко.

Пилатес реформърът стана новият фитнес на страшно много хора и спортната и леко лежерна естетика е изключително модерна.

През 2025 г. хората започнаха да поставят здравето и психичното си равновесие наравно с работата и успеха. Това е както мода, така и начин да се справят с живота на висока скорост.

Все повече експерти по здраве и благосъстояние говорят за край на строгите режими, на постоянната самокритика и идеята да сме продуктивни всяка минута.

През следващата година здравословният начин на живот ще стане навик.

През 2026 г. ще сме по-естествени - отпада нуждата да се доказваме постоянно – чрез дрехи, постижения или начин на живот. Остава желанието за баланс, за удобство и за истинско присъствие в собствения ни живот.

Без следване на точни трендове, качване постоянно в социалните мрежи и опити да сте такива, каквито не сте.

У дома - хаос, но естетичен, кътове и за работа, и за уединение, и за гости

Домът през 2026 г. ще е на пиедестал. След доста години, в които жилището по-скоро трябваше да изглежда перфектно и подредено, сега по-скоро автентичният леко разхвърлян апартамент е новата търсена естетика.

Дърво, лен, камък, керамика и текстил заменят лъскавите повърхности и студения минимализъм.

Според анализи на платформи за недвижими имоти и интериор хората все по-често търсят уют, тишина и естествени материали. Дърво, лен, камък, керамика и текстил заменят лъскавите повърхности и студения минимализъм.

Много домове се преустройват така, че да служат на повече от една функция – място за работа, почивка, срещи и уединение.

Нараства интересът към многофункционални пространства и към съвместно живеене на няколко поколения, но с ясно разграничени лични зони. Домът трябва да бъде практичен, но и уютен.

Пътуванията: новият лукс са селски къщи, планина и море без тълпи

Пътуванията също се променят. Според прогнози на BBC за 2026 година хората все по-често избират "бавни пътувания". Вместо да обикалят много места за кратко време, те остават по-дълго на едно място, за да усетят живота там.

Търсят се тишина, природа и смислени преживявания, а не списък със забележителности, гид и хора със селфи стикове. Почивките, насочени към спокойствие и дигитално откъсване, стават все по-популярни.

Хората съзнателно избират места без шум, без тълпи и без постоянно присъствие на екрани. Планината, морето, малките градове и селските къщи се превръщат в новия лукс.

Петзвездните хотели, скъпите резорти и all inclusive почивките отдавна не са желаните места за релакс на доста хора.

Мода: дрехата е "дядова история" - широка, с брошка и без ток

Според анализи на Vogue и големи модни редакции дрехите отново започват да разказват история. Силуетите стават по-меки, по-свободни и по-женствени, а удобството вече не се крие, а се показва.

Дрехите не стягат и не изискват жертви. Широки панталони, ефирни рокли, наметала и свободно падащи материи изместват строгите костюми и рязко скроените форми.

Цветовете стават по-ярки. След години на бежово, сиво и "тих лукс" през 2026-а навлизат маслено зелено, тъмносиньо, керемидено, както и ярки акценти - червено, оранжево, наситено синьо.

Много дизайнери залагат на дрехи, които носят радост, а не само статус. Детайлите се връщат - брошки, колани, шалове, бродерии. Дрехата отново става начин да покажеш себе си.

Дънките запазват централно място, но вече са по-широки, по-дълги и по-удобни. Износеният вид, кръпките и леко недовършеното усещане ще са чар, не дефект.

И обувките следват тази линия - стабилни, удобни, с по-ниски токове или равни подметки. Красивото вече не трябва да боли. Така нареченият "дядов комфорт" е все по-търсен и ценен.

2026-а както за стила, така и за козметиката ще е забавна, различна и цветна. Clean girl естетиката с лек грим, много грижа за кожата и почти никакви цветове вече не е желана. Хубавите и здравослни продукти за лице обаче остават на пиедестал. По-цветният и силен грим ще е модерен, без да се отписва грижата за кожата под него.