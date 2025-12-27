Когато спортът се срещне с телевизията- 9 звездни двойки

Най-пазената в тайна е между Натали Трифонова и Мартин Чой, които вече станаха родители

Те са известни с успехите си в спорта, неведнъж са прославяли България. Половинките им също всеки ги знае, но те се подвизават в шоупрограмите по телевизиите, или са т.нар. риалити герои.

“24 часа” събра историите на 9-те най-популярни такива двойки в момента и ви ги представя.

Крисия и Никола Цолов

Може би най-обсъжданата нова двойка у нас. Звездата ни в автомобилните спортове Никола Цолов, който стана вицешампион във Формула 3, и певицата Крисия. Двамата са заедно от няколко месеца, като дори тв звездата бе редом до любимия си по време на един от стартовете на Цолов във Формула 2.

Кариерата на изпълнителката тръгна от “Шоуто на Слави”. Там още като дете тя участва в кастинга за сценична партньорка на победителя в проекта “Разсмей Слави” Димитър Андреев. Слави Трифонов събира двамата, за да се появи петъчната рубрика “Запознай се с малките”. Години по-късно Крисия участва и във форматите, които я направиха още по-популярна - “Маскираният певец” и “Като две капки вода”.

Интересно е, че певицата е кака на българския пилот. Изпълнителката, която ни представя и на Детската Евровизия и печели второ място, е на 21 г., а Цолов е 2 г. по-малък.

Теодора Мудева и Борислав Рупанов

Първата Мис България, която участва в “Игри на волята”, и един голям талант във футбола. Така можем да опишем двойката Теодора Мудева и Борислав Рупанов. Чаровната бургазлийка печели титлата за най-красива нашенка през 2018 г. Става по-разпознаваема за публиката след участието си в “Игри на волята”.

Рупанов пък е сочен за бъдещето на “Левски”. Той играе като централен нападател и е част и от младежкия ни национален отбор.

Невяна Владинова и Георги Стойчев

Още една звезда от “Игри на волята” има връзка с човек, много свързан със спорта. Георги Стойчев, представен от водещите на формата като Жоро Шопа, от няколко месеца е гадже с бившата гимнастичка, сега вицепрезидент на българската федерация по художествена гимнастика - Невяна Владинова.

Наскоро двамата разкриха, че са двойка, с пост в социалната мрежа от Кипър, където бяха на кръщене на Елиа - дъщерята на Християна Тодорова, част от ансамбъла, спечелил бронзов медал от игрите в Рио през 2016 г.

Георги бе сочен за един от най-силните и фаворит за наградата в “Игри на волята” през тази година, но за негово нещастие се наложи да напусне формата по медицински причини. Иначе се занимава с градинарство. Бивш състезател и републикански шампион по кану-каяк. Има дъщеря. А в интервю Владинова разкри, че на първата си среща с Георги били на концерт на Лили Иванова.

Анна-Мария Граченова и Иван Влъчков

Една от най-запомнящите се участнички в “Ергенът” Анна-Мария Граченова, има връзка със 7-кратния шампион по автомобилизъм Иван Влъчков.

Дамата влезе в предаването да търси любовта, но не успя. Анна-Мария след това се подвизава и в друго риалити - “Traitors: Игра на предатели”.

Двамата с Влъчков се залюбили през лятото и са на върха на щастието.

Граченова казва, че е учила 3 години в Москва софтуерно инженерство, но прекъснала по собствено желание. Влъчков е най-младият шампион в националния шампионат на затворен маршрут. Седемкратен първенец на България в серия Туринг.

Биляна Лазарова (Биляниш) и Кристиян Балов

И тук жената е по-голяма от мъжа във връзката. Певицата Биляниш, чието истинско име е Биляна Лазарова, отскоро има авантюра с големия талант в родния футбол Кристиян Балов. 19-годишният играч на “Славия” вече дори дебютира за националния отбор на родината.

На неговата възраст новата му приятелка вече се грижи за дете. Да, точно така. Биляниш става майка на 19 години. И вече 6 години се грижи за малкия си син Ангел.

Половинката на играча се изявява в редица формати, освен че се занимава с пеене. Още преди години става звезда уеб сериала “Следвай ме”, а по-късно и риалитито на Мегз - TopQueen. Преди няколко години печели в Тайланд награда за “Най-красива тийнейджърка в света”. Иначе добива още по-голяма популярност в България с участието си в “Къщата на на инфлуенсърите”.

Натали Трифонова и Мартин Чой

Натали Трифонова

Най-тайната връзка в България! Така можем да опишем любовта между Натали Трифонова и Мартин Чой. Дългокраката синоптичка на bTV и състезателят по мотоциклетизъм са двойка отдавна, но пък за приказката им се знае твърде малко. Просто и двамата не обичат да говорят за личния си живот. Но пък голямата новина от последните месеци е, че красивата блондинка дари с дете шампиона.

За Трифонова всичко е ясно. Освен да казва времето, води и предаването COOLt, преди да излезе в майчинство.

Но пък Мартин е истинска легенда в своя спорт в България. Чой, който е с корейски корени, е многократен шампион у нас. Има редица първи места от балкански първенства. А за капак - участва многократно и в легендарното състезание “24 часа Льо Ман”.

Мартин Чой

Нанси Карабойчева и Добромир Димитров

Още една миска има връзка със спортист. Става дума за избраната за най-красива у нас през 2013 г. Нанси Карабойчева и волейболиста Добромир Добрев. Връзката им не е млада, а напротив - дългогодишна, и показва, че семейството е всичко. През 2018 г. сключиха брак, а две по-късно се появи първото им дете. Година по-късно Нанси дари любимия си с втора рожба.

Нанси е добре познато лице от малкия екран. Красавицата първо изгря във “Фермата”, където се представи повече от добре, а заради чаровното си излъчване и поведението пред камера bTV я покани да води и риалити формата “Живот на кантар”.

Добромир пък бе част от националния ни отбор по време на олимпийските игри в Лондон, където България завърши на 4-о място. В момента носи екипа на испанския “Лас Палмас”.

Ралица Паскалева и Теодор Салпаров

Още една двойка, съставена от волейболист и водеща - Теодор Салпаров и Ралица Паскалева. Също като Карабойчева и Димитров спортистът и любимата му имат дълго минало, а плод на любовта им са две прекрасни деца. Заедно са от 2017 г. Първото им дете се ражда година по-късно. През октомври 2023 г. на бял свят се появява вторият им син.

Пътят на славата за Паскалева тръгва от “Столичани в повече”. Именно там се появява за първи път в голям тв проект. По-късно е част от медицинската драма “Откраднат живот”. А в последните години славата ѝ става още по-голяма. И е най-известна с това, че е водеща на формата “Игри на волята”. Участвала е и в шоуто “Като две капки вода”.

Салпаров пък е легенда във волейбола ни. Отказва се от професионалния спорт след дълга кариера в чужбина, в която спечели всичко възможно на клубно ниво. Част от отбора на България е 16 години - от 2003 до 2016 г.

Ейса Гонсалес и Григор Димитров

Най-популярният българин в момента има връзка с лице, познато в цял свят. Половинката на Григор Димитров - Ейса, е актриса, модел и певица.

Че двамата са заедно, стана ясно през пролетта, когато бяха уловени от папараци в Мадрид по време на традиционния турнир “Мастърс”.

Най-добрият тенисист за всички времена у нас е с година по-малък от красавицата, родена в Мексико. Топхубавицата бе позната в България и преди да се залюби с Григор. Преди години тя бе във връзка с кинозвездата Джейсън Момоа.

Според публикациите гаджета на Ейса са били все звезди. Таблоиди преписват, че настоящата приятелка на Димитров е излизала дори с Кристиано Роналдо. Малко преди се да залюби с българския тенисист, тя има авантюра с НБА звездата Бен Симънс. Актьорът Джош Дюамел, познат у нас с ролята си в сериала “Лас Вегас”, също е свързан с Гонсалес.