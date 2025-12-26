Вижте 13 любопитни факта за филма „Наистина любов"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„Наистина любов" остава една от най-обичаните и гледани коледни романтични комедии. Филмът от 2003 г., режисиран от Ричард Къртис, проследява историите на осем различни двойки в Лондон в седмиците преди Коледа. С участието на звезди като Хю Грант, Ема Томпсън, Колин Фърт, Лиъм Нийсън, Кийра Найтли, Бил Най и Алън Рикман, лентата се превърна в модерен класик.

Ето 13 любопитни факта, които може би не знаете:

1. Роуън Аткинсън е трябвало да бъде... ангел

Персонажът му Ръфъс — педантичният продавач на бижута — първоначално е замислен като ангел, изпратен да попречи на изневярата на героя на Алън Рикман. В друга сцена (по-късно изрязана) той дори помага на Сам да мине през летищната охрана и изчезва във въздуха. Идеята за „ангела пазител" обаче е отпаднала, пише "Дейли мейл".

2. Били Боб Торнтън се страхува от... антикварни мебели

Актьорът, който играе американския президент, има реален страх от старинни мебели. Хю Грант се възползвал от това и точно преди дубъл му показвал предмет от декора, за да го стресне.

3. Откриващите сцени на летището са истински

Хората, които виждаме да се прегръщат на „Хийтроу", не са актьори. Екипът снимал реални посрещания, а после участниците пресъздавали момента за камерата.

4. Четири сюжетни линии са изрязани

Първоначално историите са били 14. Две са заснети, но отпадат при монтажа — включително сюжет за африканска двойка и за директорка на училище и нейната партньорка. Друга история също включва момче, което записва любовна песен за съученичка, която в крайна сметка се влюбва в неговия барабанист.

5. Кийра Найтли е била само на 17 години

А разликата ѝ с Томас Броуди-Сангстър (Сам) е едва пет години — въпреки че играят напълно различни роли.

6. Сцената в езерото води до травма

Колин Фърт и Лусия Мониз всъщност са били в плитка вода и са коленичили за кадъра. Фърт е бил жестоко нахапан от комари и получил болезнено подуване.

7. Лора Лини получава ролята почти „по подразбиране"

Ричард Къртис постоянно повтарял, че иска „някой като Лора Лини". Накрая кастинг директорът настоял просто да я поканят — и тя получила ролята.

8. Шапката на Кийра прикрива пъпка

Емблематичната baker-boy шапка е била използвана, за да скрие упорито акне на челото ѝ.

9. Децата на Къртис участват като статисти

Сцената на Рождество Христово е една от най-запомнящите се, тъй като в нея участват деца, облечени като различни същества - обаче, много хора може би не знаят, че Ричард е избрал децата си за статисти в училището.

10. Разплакващата сцена на Ема Томпсън е заснета 12 пъти

Сцената с коледния подарък — CD вместо очакваното колие — се е повторила многократно, докато режисьорът постигне желаната емоция.

11. Сцената на Колин Маршал идва от „Четири сватби и едно погребение"

Тя е била заснета за филма, но отпада и по-късно намира място в „Наистина любов".

12. Целувката на Колин Фърт е... хореографирана

Кино консултантът Ема Фройд буквално е „режисирала" целувката — включително прочутия жест с палеца върху устната.

13. Хю Грант не е искал да танцува

Легендарната му сцена в „Дауннинг стрийт 10" почти не се случва. Актьорът до последно отказвал да репетира и смятал сцената за „мъчителна". Днес тя е една от най-разпознаваемите в жанра.