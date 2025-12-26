Миро: Нека 2026 г. да бъде най-хубавата досега за България, да вярваме и да работим, за да бъде

„Нека се съгласим, че 2026 г. ще бъде най-хубавата от всички досега за България, да вярваме и да работим, за да бъде". Това заяви в интервю за Нова певецът Миро.

Въпреки че няма от какво да се оплаче, Миро казва, че ще работи много през следващата година, за да е още по-успешна.

„Отново ще имаме хубаво голямо турне. Гответе се и в САЩ. 2026 ще бъда и там", каза Миро.

Другото, което много се надява, е най-накрая да се появи и български хит, който да завладее света. „Много ми се иска да дойде от мен, но ще съм благодарен и да не е от мен. Просто българин да направи световен хит. Ние сме много подготвени", казва Миро.

Според него към момента не ни достига национално самочувствие. „Увереността да си себе си. Ние винаги сме леко имитативни и се опитваме да влезем в световните трендове. Трябва да вярваме, че ние сме тренда и всички ще ни последват", казва още Миро.

Той издаде, че неговия нов албум ще се казва „Миротворците". Вероятно ще излезе през април.

Той пожела на всички здраве. „Другото ще го постигнем с упоритост, оптимизъм и вяра", казва певецът.