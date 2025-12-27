ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ицко Финци качи на сцената незрящ уличен музикант от Иран

2412
кадър: Нова тв

Сохел е незрящ уличен музикант от Иран, който превърна подлезите на София в сцена.  Гласът му стигна до Ицко Финци. И Сохел започна да се подготвя за концерт. Ицко Финци му даде сцената, за която мечтае.

За Сохел музиката винаги е била начин да общува със света. „Обичам да слушам музика и да свиря. Докато свиря, мисля най-вече за това да се получи добре и хората да харесат начина, по който го правя. Искам не просто да свиря, а хората да се насладят на музиката и да си тръгнат с хубави спомени", казва Сохел пред Нова тв.

Тази нагласа го доведе до среща, в която музиката говори вместо всичко друго.

„За мен беше голяма чест. От това, което знам за Ицко Финци – той е изключителен музикант. Начинът, по който свири на цигулка, наистина ме докосна", казва Сохел.

Концертът мина спокойно – без показност, но с много смисъл. За Сохел това беше повече от вечер с музика – беше стъпка напред.

„Повярвах в себе си повече от преди. Отдавна не ми се беше случвало нещо такова –
да споделя сцена с толкова известен музикант. Много се насладих на концерта – на атмосферата, на мястото. Всичко мина прекрасно и това ми даде още повече увереност", казва Сохел.

кадър: Нова тв

