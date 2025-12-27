ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха наркотици в дома на 40-годишен във Враца

Теодора Духовникова към Стефан: Пак си с най-хубавите жени

Теодора Духовникова Снимка: Личен профил във фрйсбук

Амстердам. Измръзва ти кръвта, мирише на трева навсякъде и почти прилича на измислен град за нуждите на някой филм . Няма по-студен избор за Нова Година , ако ти е важно да е наблизо, разбира се. Това пише актрисата Теодора Духовникова във фейсбук.

"Амстердам беше първият град, в който дойдохме със Стефан като официални гаджета преди сто и десет години.:)) Сега се усеща като същото, само че сто и десет години по-късно и с две пораснали и съвършени момичета, които са си наши . Казвам му- "Стефане, ти пак си с най-хубавите жени" и той е - "Ми да. Съдба ", завършва разказа си тя.

Теодора Духовникова Снимка: Личен профил във фрйсбук

Публикувахте от Teodora Duhovnikova в Събота, 27 декември 2025 г.

