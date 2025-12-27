Гордън Рамзи омъжи дъщеря си за олимпийски шампион на фона на скандали

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Световноизвестният готвач Гордън Рамзи омъжи дъщеря си Холи на фона на семейни скандали с младоженеца - трикратния олимпийски шампион в плуването за Великобритания Адам Пийти. На сватбата не присъства неговата майка, като част от семейството обвинява Пийти, че се е дистанцирал от тях заради произхода им от работническата класа.

Въпреки това Гордан Рамзи изведе щерка си до олтара, а начело сред гостите бяха Дейвид и Виктория Бекъм.

Холи държеше коледната си сватбена рокля плътно в тайна, покривайки я с бродирана дантелена наметало, докато възторжените тълпи, нетърпеливи да я зърнат в абатството Бат, я наблюдаваха, пише "Дейли мейл".

Булката избра бляскав грим, съчетан със семпла прическа и воал, като само за кратко показа на тълпата ѝ пола с фестончета под дългия ѝ шлейф.

Излизайки от колата към дългоочакваното събитие, сияещата бъдеща съпруга целуна баща си по бузата, преди той да я преведе през тълпата.

Охранителите се промъкнаха през хората, за да направят път на бащата и булката, докато Гордън махна и каза „Весела Коледа" сред суматохата.

Шаферките ѝ, включително майка ѝ Тана Рамзи и по-малката ѝ сестра Тили, бяха малко по-напред, зашеметяващи в червени и зелени рокли, в съответствие с коледната тема.

Драмата в семейството на младоженеца стана публична, след като се разбра, че майката на Пийти вече не е в списъка с поканените гости. Това отприщи серия от гневни съобщения в социалните мрежи, включително от лелята.

По-късно братът на Адам Пийти е бил арестуван по обвинение, че е заплашвал олимпийския шампион по плуване по време на ергенското му парти.

34-годишният Джеймс Пийти е бил разпитван от полицията два дни, след което е бил освободен под гаранция. Той е бил обвинен, че е отправял редица вербални заплахи към 30-годишния Адам, докато спортистът отбелязвал ергенското си парти в унгарската столица Будапеща.