ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Руската противовъздушна отбрана е свалила 21 дрона...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21986318 www.24chasa.bg

Вижте как гардове на Джорджина на Роналдо обезвреждат папараци (Видео)

4752
Джорджина и Роналдо. Снимка: Инстаграм Джорджина Родригес

Джорджина Родригес е постоянна мишена на папараците, но нейната охрана взе прости, но ефективни мерки за обезвреждането. Популярно видео в социалните мрежи показва как гардовете на половинката на Кристиано Роналдо заслепяват с LED фенери фотографите и обективите им, като по този начин няма как да се получи качествена снимка.

Жената до Роналдо има над 70 млн. последователи в социалните мрежи и е обект на коментари за провокативния си външен вид и пищни форми, които редовно демонстрира. 

С помощта на скъпоплатените си гардове тя успява да се движи по-свободно, без да се притеснява, че всяко нейно движение ще бъде запечатано и обсъждано. Наскоро Джорджина реши да крие лицата на децата си в социалните мрежи, без да обявява причината.

Джорджина и Роналдо. Снимка: Инстаграм Джорджина Родригес

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Спокойно с еврото в джоба, какво да правим (Видео)