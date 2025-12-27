Вижте как гардове на Джорджина на Роналдо обезвреждат папараци (Видео)

Джорджина Родригес е постоянна мишена на папараците, но нейната охрана взе прости, но ефективни мерки за обезвреждането. Популярно видео в социалните мрежи показва как гардовете на половинката на Кристиано Роналдо заслепяват с LED фенери фотографите и обективите им, като по този начин няма как да се получи качествена снимка.
Жената до Роналдо има над 70 млн. последователи в социалните мрежи и е обект на коментари за провокативния си външен вид и пищни форми, които редовно демонстрира.
С помощта на скъпоплатените си гардове тя успява да се движи по-свободно, без да се притеснява, че всяко нейно движение ще бъде запечатано и обсъждано. Наскоро Джорджина реши да крие лицата на децата си в социалните мрежи, без да обявява причината.
😎Watch how Ronaldo’s fiancée’s security team shields her from paparazzi— NEXTA (@nexta_tv) December 24, 2025
The bodyguards shine powerful lights straight into photographers’ lenses, blinding the cameras and ruining the shots. pic.twitter.com/WcQr3AGiDW