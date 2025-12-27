Венета Райкова: Не съм се отказала от телевизията, ще се видим на точното място

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Не съм се отказала от телевизията, ще се видим в точното време, на точното място! Аз съм една от вас. Весела Коледа и сбъдвайте мечтите си!

Това написа тв водещата Венета Райкова в личния си профил във фейсбук днес. Тя си направи малка равносметка за творческия си път, който започнал на Коледа, но през 1991 г.

"Първата ми работа за телевизия беше на Коледа 1991 г. Като репортер в сутрешното предаване на БНТ направих анкета "За и против църковните бракове".

Кадър на Райкова от първата й тв изява, който тя пусна в профила си във фейсбук

След пет месеца завърших гимназия и спечелих конкурс за водещи на съботното вечерно предаване на БНТ. За тези 34 години съм работила в малки и големи телевизии и винаги съм спазвала моите си принципи, за да запазя доверието ви в мен:

1. Не се снимам в реклами.

2. Не коментирам публично политическите си симпатии. Не членувам в партия.

3. Не водя банкети, вечеринки, сватби, нищо извън предаванията, които водя.

4. Не съм зависима от икономически групировки. Не дължа пари на никой.

5. Не употребявам алкохол и наркотици.

6. Не съм спала с шеф на телевизия, или продуцент. Сама съм извоювала кариерата си.

7. Не коментирам разделите ми с телевизиите. Хора с които съм работила както и хора, с които съм имала лични отношения не коментирам, защото там където сме яли хляб заедно си остава между нас си", пише Райкова.

Тя беше водеща на магазинното предаване на Би Ти Ви "Преди обед" от началото на септември, но се задържа в него едва 33 дни. Преди телевизията да се раздели с нея, предаването напусна Георги Тошев, който беше негов дългогодишен продуцент.