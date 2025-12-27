Ефектът на Батман: Супергероите ни правят по-алтруистични, твърдят учени

Когато в обкръжението ни се появи супергерой, е по-вероятно да проявим готовност да помагаме на другите, съобщава сайтът на списание „Нейчър“, позовавайки се на проучване на италиански учени.

Екип, ръководен от Франческо Панини от Католическия университет в Милано, е изследвал доколко неочаквани събития във всекидневието могат да стимулират алтруистично поведение. Според учените подобни събития нарушават рутината ни, насочват вниманието ни към конкретния момент и ни подтикват да действаме социално по-отговорно.

За да проверят хипотезата си, психолозите провели експеримент в метрото на Милано, като наблюдавали пътници по време на общо 138 пътувания. В първата част от експеримента във влака се качвала жена, която изглеждала бременна. Задачата на наблюдател била да отбележи дали пътниците ѝ предлагат място.

Във втория етап във вагона влизал човек, облечен като Батман. Той не взаимодействал с бременната жена, а просто присъствал.

Резултатите показали, че в присъствието на Батман 67 процента от пътниците отстъпвали мястото си на жената, докато в контролната група - без супергероя, това правели едва 38 процента. Следователно след срещата с неочакваната фигура пътниците значително по-често проявявали алтруистично поведение. Според учените това подсказва, че изненадващи събития могат да насърчат социално отговорни действия.

След експеримента учените попитали пътниците защо са предложили местата си и какво са забелязали преди това. Повечето заявили, че просто са искали да помогнат на бременната жена, без да споменават Батман. Още по-изненадващо - 44 процента от хората, които помогнали, признали, че изобщо не са забелязали костюмирания герой.

Изследователите обясняват това с т.нар. верижна реакция. Част от пътниците забелязали Батман, което ги направило по-внимателни към заобикалящото ги пространство и към бременната жена. Тяхното поведение, от своя страна, привлякло вниманието и на останалите пътници, чиято рутина била нарушена.

„Моделите на внимание могат да се предават социално и да се разпространяват отвъд първоначалния си стимул“, обясняват от екипа. Според учените дори пасивното присъствие на нещо необичайно може да направи хората по-внимателни и по-добронамерени.

Предишни проучвания също сочат, че супергероите имат „подготвящ“ ефект - тяхното присъствие прави културните ценности, нормите и идеята за рицарска помощ по-осезаеми. Възможно е този ефект да е повлиял и на резултатите от експеримента в метрото. Въпреки това от екипа подчертават, че са необходими допълнителни изследвания, за да се установи дали и други впечатляващи фигури или костюми, които не са на супергерои, биха имали същото влияние върху поведението на хората.