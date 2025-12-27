Ефектът на Батман: Супергероите ни правят по-алтруистични, твърдят учени

Когато в обкръжението ни се появи супергерой, е по-вероятно да проявим готовност да помагаме на другите, съобщава сайтът на списание „Нейчър“, позовавайки се на проучване на италиански учени.
Екип, ръководен от Франческо Панини от Католическия университет в Милано, е изследвал доколко неочаквани събития във всекидневието могат да стимулират алтруистично поведение. Според учените подобни събития нарушават рутината ни, насочват вниманието ни към конкретния момент и ни подтикват да действаме социално по-отговорно.
За да проверят хипотезата си, психолозите провели експеримент в метрото на Милано, като наблюдавали пътници по време на общо 138 пътувания. В първата част от експеримента във влака се качвала жена, която изглеждала бременна. Задачата на наблюдател била да отбележи дали пътниците ѝ предлагат място.
Във втория етап във вагона влизал човек, облечен като Батман. Той не взаимодействал с бременната жена, а просто присъствал.
Резултатите показали, че в присъствието на Батман 67 процента от пътниците отстъпвали мястото си на жената, докато в контролната група - без супергероя, това правели едва 38 процента. Следователно след срещата с неочакваната фигура пътниците значително по-често проявявали алтруистично поведение. Според учените това подсказва, че изненадващи събития могат да насърчат социално отговорни действия.
След експеримента учените попитали пътниците защо са предложили местата си и какво са забелязали преди това. Повечето заявили, че просто са искали да помогнат на бременната жена, без да споменават Батман. Още по-изненадващо - 44 процента от хората, които помогнали, признали, че изобщо не са забелязали костюмирания герой.
Изследователите обясняват това с т.нар. верижна реакция. Част от пътниците забелязали Батман, което ги направило по-внимателни към заобикалящото ги пространство и към бременната жена. Тяхното поведение, от своя страна, привлякло вниманието и на останалите пътници, чиято рутина била нарушена.
„Моделите на внимание могат да се предават социално и да се разпространяват отвъд първоначалния си стимул“, обясняват от екипа. Според учените дори пасивното присъствие на нещо необичайно може да направи хората по-внимателни и по-добронамерени.
Предишни проучвания също сочат, че супергероите имат „подготвящ“ ефект - тяхното присъствие прави културните ценности, нормите и идеята за рицарска помощ по-осезаеми. Възможно е този ефект да е повлиял и на резултатите от експеримента в метрото. Въпреки това от екипа подчертават, че са необходими допълнителни изследвания, за да се установи дали и други впечатляващи фигури или костюми, които не са на супергерои, биха имали същото влияние върху поведението на хората.