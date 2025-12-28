Любо Киров: Смятам се за щастливец

Обичам работата си, не ми е проблем да работя на Нова година. Смятам се за щастливец. Правя това, което искам - пиша музика. А срещу мен гледам хора, които са добронамерени, радват се на това, което правя. Това заяви в предаването „Събуди се" по Нова телевизия Любо Киров.

Радва се, че е успял на Бъдни вечер да бъде със семейството си и не съжалява, че ще работи на Нова година.

„Януари е месецът, в който музикантите го дават по-леко", обяснява той.

За него годината беше изпълнена с концерти, награди и нови песни.

„Върхът е тази победа над самата система. Аз съм много горд с това, че един български музикант може да продава билети и да издържа концертите си без помощ от държавата", каза Любо Киров.