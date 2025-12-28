ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Едно от най-вирусните видеа на Кейт Мидълтън за годината: слизане на заден ход от самолет

Кейт Мидълтън слезе на заден ход от изтребителя на Кралските военновъздушни сили. СНИМКА: Х

В края на годината традиционно се правят много равносметки от типа по-, най- и вероятно затова потребител на социалната мрежа Х реши да припомни едно от най-вирусните видеа на Кейт Мидълтън

През октомври тя грациозно слезе по стръмните стълби на изтребителя Typhoon в база на Кралските военновъздушни сили, но ходейки назад, за да не падне заради екстремно високите си токчета. 

Служител на Кралска военновъздушна база Конингсби бе непосредствено зад нея в готовност да я хване в случай на евентуален инцидент.

Ситуацията възникна след като Кейт Мидълтън разгледа военния самолет.

При слизането по стълбата тя изуми всички със своята грация, контрол и баланс, въпреки че бе с крайно неподходящи обувки за тънките стъпала. 

Кейт Мидълтън слезе на заден ход от изтребителя на Кралските военновъздушни сили. СНИМКА: Х

