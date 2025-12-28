Сопраното Асмик Григорян дебютира като Кармен в Залцбург

Асмик Григорян слиза надолу, но не в лошия смисъл на думата, а вокално, пише Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Звездното сопрано ще пее главната роля следващото лято в „Кармен" на Жорж Бизе, еталон в мецосопрановия репертоар, на фестивала в Залцбург.

„Реших, че ако искам да пея Кармен, трябва да го направя сега, защото не искам да го правя, когато съм на 54 години", каза 44-годишната Григорян преди концерт в „Карнеги хол" в Ню Йорк.

Мария Калас, Леонтин Прайс, Джеси Норман и Анджела Георгиу са записвали „Кармен", но никога не са изпълнявали цялата роля на сцената.

Ана Мария Мартинес и Даниел де Ниезе са най-известните сопрани от последните години, които са изпълнявали на живо ролята на прочутата съблазнителка, докато Виктория де лос Анхелес я пое в края на кариерата си през 70-те години, а Джералдин Фарар и Роза Понсел я изпълниха десетилетия по-рано.

Григорян ще изпее осем представления на „Кармен", започващи на 26 юли, в нова продукция на Габриела Каризо с Джонатан Тетелман в ролята на Дон Хосе, Кристина Мхитарян в ролята на Микаела и Теодор Куренцис като диригент.

„Тя е певица от старата школа. Безстрашна е, когато става въпрос за поемане на нов репертоар", коментира генералният мениджър на „Метрополитън" опера Питър Гелб.

Григорян пя в събота в „Карнеги хол" заедно с Томас Хемпсън, Сондра Радваноски, Надин Сиера, Брайън Джадж и Анита Монсерат, което е необичайно представление в период, когато пътуващите певци често са у дома за празниците.

През април тя ще пее в „Евгений Онегин" от Чайковски в „Метрополитън" опера.

Асмик е дъщеря на тенора Гегам Григорян. Тя дебютира в операта през 2004 г. като Дона Анна в „Дон Жуан" на Моцарт в Норвегия и оттогава се превърна в един от водещите драматични сопрани в света. През настоящия сезон тя изпълнява главните роли в „Турандот" и „Манон Леско" на Пучини, както и в „Саломе" на Рихард Щраус, а за 2029 г. е планирала да изпълни за първи път „Тристан и Изолда" на Рихард Вагнер във Виенската държавна опера.

Ролята на Кармен е рискова за сопраните. Когато Понсел играе за първи път главната роля в „Кармен" в „Метрополитън" опера през 1935 г., „Ню Йорк таймс" пише: „Никога не сме чували Понсел да пее толкова зле."

„Ако чувстваш, че имаш желанието и си звезда като Асмик или си звезда като Ана Мария Мартинес, а театърът ти дава тази възможност, алилуя", коментира сопраното Лисет Оропеса.

Първото изпълнение на Григорян в ролята на Кармен се очаква да привлече голямо внимание в света на класическата музика.

„Започнах да живея малко по малко с тази роля ден след ден", каза тя. „Никога не знам дали мога да изпея нещо, преди да започна да го правя, така че дали ще се проваля? Кой знае? Да видим", признава певицата.

БТА припомня, че литовското сопрано от арменски произход Асмик Григорян пя в София през ноември.

Асмик Григорян е родена на 12 май 1981 г. във Вилнюс, Литва. Всичко около нея, от най-ранно детство е свързано с операта. Баща й е тенорът Гегам Григорян, един от най-известните оперни певци в Русия и на големите сцени в чужбина. Майка й също е оперна певица – Ирена Милкeвичюте.

Асмик Григорян два пъти е определяна за „Певица на годината". „Тя беше Саломе в Хамбург, Турандот във Виена, Лиза в Мюнхен. Затова без никакво съмнение Асмик Григорян отново ще бъде обявена за „Певица на годината" за изпълнението на тези роли", се казва в мотивите на престижното списание „Опернвелт".

„Сопрановият ѝ глас пленява с тъмни тонове и блясък във високите ноти, който е несравним. Асмик Григорян е първокласна пееща актриса. Григорян има плътен, здрав и стабилен глас, с изящно женствен тембър", пише критиката.