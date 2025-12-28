ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жената на Боби Михайлов: Ние предполагаме, а Господ разполага

27724
Мария Петрова

Половинката на  Борислав Михайлов и бивша гимнастичка Мария Петрова си направи равносметка в края на годината. 

Две крайности, като преживяване и емоции, се събраха в една седмица, в един месец - Ноември 2025 г. Голяма радост и голяма тъга!", споделя Петрова. 

За пореден път се уверих, че ние предполагаме, а Господ разполага, допълва тя. 

Борислав Михайлов бе приет по спешност в болница заради инсулт на 24 ноември.

Ето и целия пост: 

В навечерието на 2024 си пожелах следващата година да е специална за мен. Никога няма да я забравя ! Две крайности, като преживяване и емоции се събраха в една седмица, в един месец - Ноември 2025г. Голяма радост и голяма тъга!
За пореден път се уверих, че ние предполагаме, а Господ разполага !
Надявам се, вярвам и обичам!

Мария Петрова

