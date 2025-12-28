Силистренски филм се състезава на холивудски фестивал през януари

Късометражният филм „Реставразов" на Nightmare Studio - Силистра, е селектиран за участие на международния кинофестивал IndieX Film Festival в Холивуд, съобщи неговият автор и режисьор Адриан ал Жазар в профила си във фейсбук. Лентата ще се състезава през януари в категориите "Най-добър комедиен филм" и "Най-добър актьорски състав".

За първи път силистренското филмово студио участва в престижен фестивал с комедиен филм с продължителност над 20 мин. Лентата разказва историята на реставратор на техника, обсебен от технологичното минало и желанието да го върне към живот. Той се опитва да възстанови сигнал от забравен местен радиоцентър, надявайки се някой да го чуе и най-накрая да бъде признат. Действието се развива в Силистра и околностите й.

IndieX Film Festival е международен фестивал за късометражно кино, базиран в Холивуд и Лос Анджелис, който ежегодно отличава независими творци от целия свят. За него могат да кандидатстват проекти от цял свят, като експертното жури, съставено от кино професионалисти от Лос Анджелис, търси в продукциите оригиналност, креативност и артистично изразяване.

През 2024 г. са участвали 2678 филма от 59 държави, като 120 проекта са били избрани за годишните награди, обяснява режисьорът в публикацията си.

"Реставразов" е имал своята премиера в Силистра през ноември, но докато участва във фестивали, няма да може да бъде достъпен за гледане.