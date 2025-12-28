Шеги за антимафиоти с маски и дете с носия в коледната картичка на ГДБОП

Трима антимафиоти с маски и пълно бойно снаражение, а един от тях държи за ръка момиченце с носия. Така изглежда поздравителната картичка за Коледа на ГДБОП, публикувана на официалната фейсбук страницата на антимафиотите.

“Мир и любов за всички! Светлината на празника да огрее домовете ви и Бог да закриля всяка крачка в мисиите за страната и бъдещето ни! Бъдете благословени!”, гласи пожеланието към нея.

Вълна от коментари предизвика постът в социалните мрежи. Някои благодарят на служителите за това, че поемат риск при изпълнение на задълженията си. Но много други иронизират сюжета на картичката и поздрава към нея, а трети дори се чудят дали всичко това не е шега.

Барем един автомат да имаше на гърдите на момиченцето, възкликва потребител.

С тази снимка фотографът на ГДБОП спокойно ще спечели “Пулицър”, коментира друг. Само ГДБОП може да опази традиционните ценности и децата на България да не бъдат взети от норвежците, както и Объркахте адреса и нахлухте в детската градина ли? са част от останалите реакции.

Един от гражданите пък се включва с идея към антимафиотите: Този първият можеше да е с питка в ръцете. И някъде еврото да вмъкнете. И едни по-модерни маратонки на детенцето. Друг човек използва поста, за да апелира РПУ в Русе да му върнат личната карта, защото не можел без нея да си вземе издръжката за детето и със сина му гладували.

Въпреки съмненията в мрежата, че публикуването на картинката може да е дело на тролове, подобни кадри явно са коледна традиция за ръководството и пиарите на ГДБОП, показва проверка в официалния профил на дирекцията. Преди 4 години например сюжетът на картичката е как въоръжени антимафиоти нахлуват в нечий дом с подаръци.