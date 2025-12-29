Ути Бъчваров за Нова година в Египет, Теодора Духовникова със семейството си в Амстердам

Ути Бъчваров реши да посрещне Нова година със семейството си на топло и замина за Египет миналия ден. Заедно с жена си Мария и дъщерите им близначки - Ружа и Далия, те изкараха половин ден в чакане на летището в Атина. 5 часа беше престоят им за прекачване за Кайро, но самолетът закъсня още час. И Ути уплътни времето в четене на книга.

Нина Николина също предпочете по-високи температури за празниците, прелетя отвъд океана и в момента е в Маями. Башар Рахал пък избра Палма де Майорка в Испания. Там отиде с половинката си Любомира Башева и сина им Анди, който вече е на 7 месеца. За да види братчето си, от Щатите долетя голямата дъщеря на Башар - Клои, която също ще посрещне новогодишната нощ в Палма де Майорка.

За разлика от тях, Теодора Духовникова се озова на доста студено място. “Амстердам. Измръзва ти кръвта, мирише на трева навсякъде и почти прилича на измислен град за нуждите на някой филм. Няма по-студен избор за Нова година, ако ти е важно да е наблизо, разбира се”, написа актрисата в профила си във фейсбук и пусна снимки със съпруга си.

“Амстердам беше първият град, в който дойдохме със Стефан като официални гаджета преди сто и десет години. Сега се усеща като същото, само че сто и десет години по-късно и с две пораснали и съвършени момичета, които са си наши. Казвам му: “Стефане, ти пак си с най-хубавите жени” и той: “Ми да. Съдба”, добави още Духовникова.