Мария Бакалова: Искам да бъда част от българското кино и то да е част от световното

„Обичам България и се чувствам горда да бъда българин. Искам да бъда част от българското и българското кино да бъде част от световното." Това каза актрисата Мария Бакалова в интервю за Нова.

Тя обясни, че годината е преминала под знака на премиери, прожекции и почти непрекъснати снимки. „Беше изтощаващо – и физически, и емоционално, но съм доволна", заяви тя.

Разказа, че е приключила със снимките за годината преди 2 седмици, като е снимала 3 филма един след друг. Първо е била в драматична роля, после влязла в комедия, а накрая била в научно-фантастичен филм.

Актрисата разказа как преминава подготовката за ролите ѝ. Тя определи процеса като неизбежно навлизане в света на героя. „Опитвам се да вярвам на персонажа и да го разбера." Тя призна, че когато прекарва дълго време със сценария и екипа, героят става част от всекидневието й. В помощ идват детайли като походка, музика, визия – малки ориентири, които помагат за разграничаването на образите.

Бакалова коментира и емоционалната памет като инструмент в актьорската работа – за мириси, спомени и преживявания, които отключват силни усещания. „Работим в едно невидимо пространство, където болката и тъгата често са двигатели на процеса", обясни тя. Според нея времето, в което живеем, е бурно и изисква яснота и посока – тема, която често намира отражение и в киното.

По думите ѝ особено внимание актрисата отделя на ролите на реално съществували личности, сред които и образът на Ивана Тръмп. „Когато изобразяваш човек, който е живял наистина, трябва да подходиш с уважение и без критика", заяви Бакалова. Според нея всеки човек носи в себе си и светлина, и пукнатини, а задачата на актьора е да покаже тази сложност с достойнство.