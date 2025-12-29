Изложба, вдъхновена от България, ще бъде открита тази вечер в Анкара

Изложба, посветена на България, ще бъде открита тази вечер в пресклуба на Българската телеграфна агенция в Анкара.

Изложбата „Мостът на цветовете: деца със специални заложби от Турция рисуват България", чийто домакин е БТА, е организирана в партньорство с Посолството на България в Турция, центъра за наука и изкуство „Настрадин ходжа" и Фондацията на изселниците от Балканите в Анкара (BISAV).

Талантливите деца са пресъздали красивата природа на България, нейните забележителности, фолклор и традиции в двайсет и девет рисунки. Сред тях има и портрети на основателя на Република Турция Мустафа Кемал Ататюрк, който след престоя си в страната ни като военен аташе, също е впечатлен, подобно на създателите на изложбата. Именно прожекцията на документалния филм на Нахиде Дениз „Софийските дни на Мустафа Кемал 1913-1915" в София и разказите за България на посланика на страната ни в Турция Ангел Чолаков са в основата на вдъхновението за тези произведения.

Изложбата в Анкара ще бъде открита на 29 декември от генералния директор на БТА Кирил Вълчев, посланика на България в Турция Ангел Чолаков, директора на центъра за наука и изкуство „Настрадин ходжа" Илияз Ялдъз и председателя на Фондацията на изселниците от Балканите в Анкара (BISAV) д-р Юксел Йозкале. Децата, създали „Мостът на цветовете", също ще присъстват на изложбата, за да разкажат за местата и традициите, които са избрали за своите произведения.