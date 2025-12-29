Криско и Вениамин звездите в новогодишния спектакъл в Бургас

Младият певец Вениамин ще излезе на сцената на родния си Бургас, за да посрещне с всички хора там новата година. Другият гост-изпълнител ще е рапърът Криско. Празничният спектакъл ще е на площад "Тройката" и ще започне в 22,30 ч. По традиция концертът няма да мине без хоро – в полунощ то ще бъде поведено от професионалния фолклорен ансамбъл "Странджа".