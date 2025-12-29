ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Криско и Вениамин звездите в новогодишния спектакъ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21996619 www.24chasa.bg

Криско и Вениамин звездите в новогодишния спектакъл в Бургас

740
Криско пее на свой концерт. СНИМКА: АРХИВ

Младият певец Вениамин ще излезе на сцената на родния си Бургас, за да посрещне с всички хора там новата година. Другият гост-изпълнител ще е рапърът Криско. Празничният спектакъл ще е на площад "Тройката" и ще започне в 22,30 ч. По традиция концертът няма да мине без хоро – в полунощ то ще бъде поведено от професионалния фолклорен ансамбъл "Странджа".

Криско пее на свой концерт. СНИМКА: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)