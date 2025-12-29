Ищар празнува 30 г. на сцената в София. Целува я Рени - коя е тя?

Израелската попдива Ищар кацна в България, за да промотира 30 години на сцената с концерт в София на 5 юни догодина. Преди това тя ще е звездата на новогодишната нощ във Варна, където ще изнесе концерт на границата между 2025-а и 2026-а.

На летището Ищар бе посрещната от вероятно най-голямата си фенка в България - Рени Горидкова. Полетът на певицата закъсня с 40 минути, но мъжът ѝ казал на Рени, че няма проблеми. Оказало се, че и той, и певицата помнят Рени от предишното си посещение у нас. Тогава българката подари на любимката си колаж и тениска с нейния образ, който Ищар пази като скъп спомен.

Освен с израелската певица Рени се е снимала със сина на Чарли Чаплин и с Джон Малкович, Стоичков ѝ дава автограф без ред, а Стефан Данаилов я кани в гримьорната си. Рени се снима с Ищар на летището във Варна.

Всъщност именно автографите са голямата страст на Рени. Но не от когото и да е. Само от любимите артисти, певци, музиканти и спортисти.

Всичко тръгва покрай майка ѝ, която е преподавател по английски език. Тя я запалва по театъра и операта, киното и изкуството като цяло. Баба ѝ също е много интелигентен човек, един от най-добрите архитекти. Всички са от Варна.

