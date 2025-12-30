Подарък за жените три месеца преди 8 март - “Сандокан” със секссимвола Джан Яман тръгва по Би Ти Ви

Неочакван подарък получиха верните почитателки на турския секссимвол Джан Яман и в България. По време на празничната си програма Би Ти Ви обяви, че започва излъчването на италианския сериал “Сандокан”, в който красивият и талантлив актьор изпълнява главната роля. Неочакван подарък, защото световната премиера на поредицата бе само преди месец, а от 5 януари тя тръгва и у нас.

Близо четири години отне работата по продукцията, за която Яман мина специални тренировки за сценични боеве с мечове и ножове. В сериала турският актьор, който от години развива кариерата си в Италия, си партнира с холивудските звезди Ед Уестуик, Оуен Тийл, Джон Хана.

Сюжетът се развива в средата на XIX век на остров Борнео. Сандокан изкарва прехраната си като всеки пират. Но по време на едно от нападенията си той среща Мариан – своенравната дъщеря на британския консул в Лабуан. Между двамата пламва страст, която променя живота им завинаги. Сериалът тръгва на 5 януари и ще се излъчва от понеделник до четвъртък от 21,30 ч.

