"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бионсе вече е милиардерка. Според "Форбс" тя е петият музикант, влязъл в редицата на милиардерите.

Носителка на награда „Грами" вече е редом с Тейлър Суифт, Брус Спрингстийн, Риана и съпруга си Джей Зи, според доклад, публикуван от изданието в понеделник.

Финансовият възход на 44-годишната певица следва знакова година в кариерата й. Бионсе спечели най-престижната награда в индустрията, като получи наградата за албум на годината на Грами 2025 за своя кънтри албум „Cowboy Carter", издаден през предходната година. Тя също така влезе в историята като първата чернокожа жена, спечелила наградата за най-добър кънтри албум.

С 35 награди „Грами" и 99 номинации, тя е най-награждаваната артистка в историята на наградите, включително и тези, които спечели с Destiny's Child, момичешка група, оглавявала класациите, която помогна за стартирането на нейната легендарна кариера.

„Cowboy Carter Tour" събра повече от 400 милиона долара, което го прави най-печелившото кантри турне в историята, съобщи Си Ен Ен.

През 2024 г. музикалният сайт Billboard я обяви за най-голямата поп звезда на 21-ви век.

Нейното турне „Renaissance World Tour" от 2023 г. привлече огромни тълпи, като феновете се събраха, за да я видят на живо в Европа и Северна Америка.

В Стокхолм, където тя започна турнето си, според икономисти, концертите са повишили цените на хотелите и ресторантите и дори са забавили спада на инфлацията в Швеция.

В допълнение към музикалните си постижения, Бионсе е изградила разнообразна бизнес империя. Тя е лансирала успешни линии за облекло и грижа за косата и се е разширила в индустрията за напитки с марка уиски, кръстена на прадядо й, SirDavis. Нейните предприемачески начинания са допринесли за нарастващото й състояние.

Пътят на Бионсе започва в началото на 90-те години, когато се появява в „Star Search" като част от Girl's Tyme, група от шест члена. По-късно се присъединява към Destiny's Child, която се превръща в една от най-продаваните момичешки групи в края на 90-те и началото на 2000-те години.

Другите членове на групата, Мишел Уилямс и Кели Роуланд, се събраха отново с нея на сцената по-рано тази година по време на турнето й „Cowboy Carter" в Лас Вегас.

Откакто Destiny's Child обявиха пауза в кариерата си през 2001 г., Бионсе издаде поредица от високо оценени солови албуми, започвайки с „Dangerously in Love" през 2003 г., който спечели пет награди „Грами" през следващата година.

Тя е била главна звезда на големи музикални фестивали, като през 2018 г. стана първата цветнокожа жена, която оглави музикалния и арт фестивал „Coachella Valley".

През 2023 г. тя надмина диригента Георг Солти и стана най-награждаваният артист в историята на „Грами".