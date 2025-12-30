Джордж и Амал Клуни получиха френско гражданство

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Джордж Клуни, съпругата му Амал и 8-годишните им близнаци са получили френско гражданство, съобщи "Дейли мейл".

Това се случва на фона на признанието на актьора, че все още не се справя добре с френския, въпреки 400-дневните уроци.

Преди 4 години двойката си купи имот във Южна Франция, а през 2024 г. си купиха още по-голямо имение край Кан за близо 9 млн. долара.

Двамата са привързани към Стария континент, като притежават имоти също във Великобритания и край езерото Комо в Италия.

Раждането на децата им през 2017 г. беше оповестено първо във френска телевизия. Джордж Клуни няколко пъти е казвал, че се възхищава на законите за личното пространство във Франция.

"Тук не снимат децата. Няма скрити папараци до училищните дворове. Това е прекрасно за нас", казва той.

Семейството живее във ферма във Франция.

„Израствайки в Кентъки, всичко, което исках, беше да се махна от фермата, да се махна от този живот", разказва Клуни.

„Сега се озовавам отново в този живот. Карам трактор и всички тези неща. Това е най-добрият шанс за нормален живот."

Подобни коментари той направи и в интервю през октомври.

„Бях притеснен да отглеждам децата ни в Лос Анджелис, в културата на Холивуд", каза Клуни. „Чувствах, че никога няма да имат справедлив шанс в живота. Франция – там някак си не им пука за славата", добави той.

„Не искам да се разхождат наоколо, притеснени от папараците. Не искам да ги сравняват с известните деца на други хора", каза той.

Актьорът и режисьорът отдавна изразява загрижеността си относно неприкосновеността на личния живот на семейството си и през 2021 г. написа отворено писмо, в което призова медиите да не публикуват лицата на децата му в пресата с оглед на тяхната безопасност.

Франция има строги закони за защита на личния живот: незаконно е да се снима някой на лично място или да се разкрива лична информация като домашния му адрес или телефонен номер. Незаконно е също така да се публикуват снимки на знаменитости на обществени места, освен ако появата им не е свързана с позицията им на публични личности.

Когато папараците във Франция се опитват да снимат знаменитости в личното им време, извън медийните им изяви, „охраната или асистентът на знаменитостта ще направи снимка или видео на папараците", пише адвокатът по съдебни спорове Часен Палмър в статия от 2020 г. в California Western International Law Journal.

„По-късно снимката и/или видеото се изпращат на адвоката на знаменитостта, а местните медии се информират, че знаменитостта ще потърси граждански обезщетения, ако снимката или видеото бъдат публикувани", което „до голяма степен е възпряло снимането на знаменитости на публични места", пише той.