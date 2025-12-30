All I Want for Christmas Is You на Марая Кери е на върха на класацията за сингли за рекордна 22-ра седмица

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Празничната класика на Марая Кери All I Want for Christmas Is You отново заема първо място в класацията за сингли Хот 100 на „Билборд", оглавявайки чарта за рекордната 22-ра седмица, съобщава сайтът на изданието, предаде БТА.

Миналата седмица Марая Кери постави друг рекорд в историята на Хот 100 на "Билборд", отбелязвайки 100-тна седмица на върха й чрез общо 19 свои различни песни.

All I Want for Christmas Is You оглавява и безпрецедентен „парад" от коледни хитове, които в предпразничния период заемат челните 24 позиции в класацията. Това значително надминава предишния рекорд от миналата година, когато на 4 януари 2025 г. коледните песни бяха подредени от първо до 16-то място в Hot 100.

Според „Билборд" успехът на празничните песни се обяснява с периода, който обхваща Коледа и дните непосредствено преди нея (19–25 декември).

Три седмици по-рано All I Want for Christmas Is You се завърна на върха на Hot 100, като оглави класацията за седми пореден празничен сезон.

Песента излиза през ноември 1994 г. в албума Merry Christmas. С нарастването на стрийминга и присъствието на коледната музика в плейлистите, тя за първи път влиза в Топ 10 през декември 2017 г., а в Топ 5 – през сезон 2018. От 2019 до 2024 г. песента неизменно става номер едно по празниците, задържайки се на върха за периоди от две до четири седмици.

На второ място в Хот 100 на „Билборд" за седмицата е Rockin' Around the Christmas Tree на Бренда Лий, следвана от Jingle Bell Rock на Боби Хелмс. В челната петица влизат още Last Christmas на Wham! и Santa Tell Me на Ариана Гранде. В топ 10 присъстват и утвърдени празнични класики като The Christmas Song (Merry Christmas to You) на Нат „Кинг" Коул, Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! на Дийн Мартин и It's the Most Wonderful Time of the Year на Анди Уилямс.