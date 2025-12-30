ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Боряна Калейн на рождения ден на млада гимнастичка

Фики и Роксана сред 15-те кандидати за „Евровизия 2026“, вижте кои са останалите

Фики Стораро Снимка: Личен фейсбук профил

Ясни са петнадесетте български артисти, приели поканата на БНТ да участват в националната селекция за избор на изпълнител и песен, които ще представят България в международната фаза на конкурса „Евровизия" през месец май 2026 г. във Виена.

Петнадесетте артисти са:

Керана и Космонавтите

Михаела Маринова

Михаела Филева

Молец

Роксана

Дара

Дара Екимова

DIA

Elizabet

Innerglow

MONA

Preyah

VALL

Veniamin

Те са сред най-излъчваните в радио- и телевизионния ни ефир през текущата календарна година, заели водещи позиции в класацията „БГ Топ 40" на сдружение „ПРОФОН" и отбелязали съществено присъствие в стрийминг платформите Spotify, Apple Music и YouTube и ключови социални показатели. Подборът цели постигане на баланс между артисти с утвърдено присъствие в радио- и телевизионния ефир и артисти с творчески потенциал и постижения в дигиталните музикални платформи.

Националната селекция за „Евровизия 2026" ще се проведе в три етапа – през януари и февруари 2026 г. – под формата на телевизионна музикална шоу-програма, която ще бъде излъчвана на живо в ефира на БНТ 1.

В първия етап – на 24 януари, събота – всички петнадесет артисти ще изпълнят по една песен по избор от своя авторски репертоар. Във втория етап от селекцията – на 31 януари, събота – ще продължат седем артисти, които отново ще изпеят по една песен по избор от своя авторски репертоар, а един от тях ще бъде избран за победител. И в двата етапа, гласуването ще се реализира чрез комбиниран вот – на телевизионната аудитория и на професионално жури.

През 2026 г. във Виена „Евровизия" ще отбележи своето 70-то издание. Двата полуфинала ще се проведат на 12 май и 14 май, а големият финал е на 16 май.

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)