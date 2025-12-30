Документален филм за момчешката група "Тейк дет" ще излезе през януари

Нов документален филм, който ще излезе на 27 януари на стрийминг платформата „Нетфликс", предлага поглед зад кулисите на британската момчешка група „Тейк дет", съобщи БТА по информация на германското издание „Щерн".

Филмът, който носи за заглавие името на групата, ще проследи целия път на състава - от възхода до разпадането и повторното събиране на изпълнителите.

Първият трейлър дава на феновете представа какво да очакват. Той показва как членовете на групата загряват в сценичните си костюми преди концертно изпълнение.

„Бяхме много близки помежду си. Бяхме кралете на света", може да се чуе да казва един от музикантите. И още: „Но нищо не ни подготви за това, което ни очакваше през 90-те." Бившите тийнейджърски идоли, включително Гари Барлоу и Марк Оуен, се разделиха в края на 90-те години и се завърнаха отново на сцената през 2005 г.

След окончателното напускане на Роби Уилямс и Джейсън Ориндж, „Тейк дет" свирят като трио от 2014 г. насам. Освен Барлоу и Оуен, Хауърд Доналд също е част от групата. През 2023 г. британските изпълнители издадоха деветия си студиен албум, озаглавен This Life, припомнят от „Щерн".