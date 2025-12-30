ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Боряна Калейн на рождения ден на млада гимнастичка

Илиана Раева с равносметка за 2025 г.: Спечелих многобройни преживявания и усещания

Илиана Раева

"Затварям поредна страница от книгата на живота ми. Благодаря ти 2025 година! Загубих татко, но спечелих многобройни преживявания и усещания, с които обогатих душата и сърцето си", това написа президентът на Българска федерация по художествена гимнастика Илиана Раева във фейсбук профила си. 

Ето какво още пише тя: 

С всяка измината година все по-ясно осъзнавам, че единственият смислен капитал в живота ни са преживяванията. Те са единственото, което душата ни ще отнесе със себе си.

С всяка изминала година все по-ясно осъзнавам важността на семейството в живота ни. Наско, дъщерите, зет ми и внучките ми са моето огромно богатство. Да се събуждам и първото, което виждам да са тези сини очи, да мога ежедневно да наблюдавам пътя и изборите, израстването и изграждането на живота на децата ми и на внучките ми и да съм до тях... та това е върховна благословия!

Да работя това, от което разбирам най-много, то ми носи неизмеримо щастие, да раздавам енергията си за треньори и състезатели в името на успеха на българската художествена гимнастика, за да подаряваме радост и гордост на стотици хиляди българи... о, Боже мой...с днешна дата го приемам като огромна награда.

Като огромна награда за моите житейски избори приемам всичко изброено.

Болката, страданието, мъката, сълзите, огорчението, безсънните нощи през изтеклата година приемам като най-важните ми уроци.

Колкото повече годините минават, толкова по-ясно започва да се вижда какъв е пътят ни.

Всичко това е толкова мистично и великолепно...

Пожелавам на всички здраве и мъдрост през новата 2026 година, за да оценим по-добре тайнството живот и величието на собствения ни път, на който ние сме архитектите и главните "виновници" за всичко, през което преминаваме!

Пожелавам, колкото е възможно, по-правилни житейски избори!

Весело посрещане на 2026 година.

