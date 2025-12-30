Насар за Александра: Запознахме се в ресторант, любовта от разстояние е трудна

Олимпийският шампион по вдигане на тежести Карлос Насар за първи път разказа за връзката си с волейболистката Александра Костадинова. Спортист №1 на България разкри, че двамата са заедно от 4 месеца и са се запознали в ресторант. Двамата често са далеч един от друг, тъй като Александра играе в Русия.

"Честно казано не се запознахме нито в залата по вдигане на тежести, нито във волейболната зала, а в един ресторант - призна Насар в предаването "На Кафе" по NOVA. - Тя беше на отсрещната маса срещу мен. Гледахме се доста романтично, след което се намерихме в социалните мрежи. Установихме, че погледите ни са били доста приятни. Понеже и аз, и тя доста пътуваме, минаха 2 седмици преди да се видим отново. Дотогава само си пишехме, но доста откровено. Направихме няколко излизания. Виждам, че и тя е доста искрена и с добри намерения към мен, което предразполага и аз да съм такъв с нея."

Насар признава, че връзката от разстояние е трудна и за двамата.

"Когато започнахме по-често да се виждаме, разбрахме, че ни е много трудно, щом сме разделени. Опитваме се постоянно да сме си наблизо. Заедно сме от 4 месеца. За мен най-важното е да преследваме мечтите си. Когато имаме желание, винаги можем да сме достатъчно гъвкави, че да отделяме време един за друг. Моят начин на тренировка е гъвкав, мога да тренирам на различни места. Връзките от разстояние не са приятни, така че трябва да намираме време за себе си".

В предаването се включи чрез видеообръщение и Александра, която се състезава за руския клуб "Амурски тигрици".

"Ти не си вдъхновител само за мен, ти вдъхновяваш всяко едно малко дете, което те спира на улицата и те гледа с онези чисти очи, мечтаейки един ден да бъде като теб - каза волейболистката. - Ти вдъхновяваш и големите, онези, които те срещат, стискат ти ръката и в очите има уважение, възхищение и гордост. Имам привилегията да те познавам и отвъд славата, да виждам как в трудните моменти се изправяш, дори когато си уморен. Ти си вдъхновител не само защото побеждаваш, а защото показваш какво значи да си човек с доблест, с обич към това, което правиш и с огромното сърце, което всички около теб виждат. Бъди сигурен - хората не просто те аплодират, те вярват в теб. И с всеки един твой успех ти правиш света по-светъл, по-смел и по-истински. Аз съм горда! Горда съм, че си до мен, горда съм, че те обичам и без значение колко купи и медали ще спечелиш още, ти винаги ще бъдеш моят шампион! Обичам те"."