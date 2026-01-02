Кои са най-подходящите дати за сватба през 2026 г.

През 2026 г. много предпочитани са датите с 2 и 6 - носят хармония и разбирателство

Две булки да не се виждат, а младоженецът да не стъпва в локва - какво значат суеверията по сватбите

Коя дата е най-подходящият ден за вдигане на сватба? Ако тази година подготвяте това важно събитие, много хора вярват, че датата е от съществено значение и може да предопредели до голяма степен как ще протече бракът.

За да имат щастлив семеен живот, много булки избират кога ще се омъжат според годината. Макар в повечето страни в Европа и Северна Америка високосната година да е на късмет, у нас се смята за нещастие. Жените избират да почакат една година, за да не провалят брака си. След като са избрали годината, следващият важен избор е датата. Счита се, че

нечетните числа носят късмет, а четните трябва да

се избягват

Много булки не планират сватбата по време на пости, тъй като и това носи лош късмет.

Според нумеролози цялата 2026 година е подходяща за тържественото събитие и ще донесе много хармония и разбирателство за двойките.

Много предпочитани са съчетанията на числата 2, 6 и 26, които се падат във или около почивни дни. Тези дати създават усещане за хармония и завършеност, което ги прави особено популярни сред младоженците.

Около сватбата обаче има десетки други суеверия, далеч по-странни от избора на правилната дата. Денят на сватбата е най-наситеният с поверия и суеверия.

Две булки не трябва да се виждат в деня на сватбата си... защото ще видят мъжете си с други жени. Ако случайно се срещнат, трябва да си разменят нещо - фиба или цвете от букета. Макар това суеверие да звучи остаряло и останало в миналото, и до днес много булки вярват в него. “Мятат чаршафи една върху друга, прескачат столове и табуретки в гардеробната, само за да не се видят”, разказва длъжностно лице в ритуална зала в София. Много от жените вярват, че нещастие носи, ако в деня на сватбата видят лекар, адвокат, сляп човек и дори полицай.

Сред най-разпространените суеверия е младоженецът да не вижда роклята. А булката от своя страна не трябва да я облича много пъти преди женитбата, за да не “избърза” с щастието си.

Денят на сватбата е най-наситеният с поверия и суеверия. За много жени е истинско предизвикателство да спазят всички. Смята се, че булката трябва да носи нещо старо, нещо ново, нещо синьо и нещо назаем. Старото е символ на връзката със семейството и миналото, новото означава късмет през брачния живот. Синьото символизира верността, а нещо назаем булката взема, за да ѝ напомня, че ще има приятелки, които я подкрепят.

Бижутата не трябва да

съдържат перли,

защото се счита, че ще носят сълзи през целия брачен живот. За да не е нещастен, младоженците не трябва да изпускат нищо през целия ден, особено халките. Суеверия има и около букета, не бива друга жена да го държи преди церемонията, защото се вярва, че тя ще замени булката.

След като се омъжат, младите трябва да минат по различен път от този, по който са дошли, за да не се връщат към старите си навици и начин на живот.

И макар дъждът в сватбения ден да е символ на плодородие, младоженецът не трябва да стъпва в локва, защото ще стане алкохолик.

Суеверията продължават и след сватбения ден – булчинската рокля не се пере една година след сватбата.