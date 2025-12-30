Дженифър Лопес след развода: Развълнувана съм, че съм сама, не търся никого

Дженифър Лопес не е готова да започне отново да ходи на срещи след развода си. Въпреки че 56-годишната звезда и бившият ѝ съпруг Бен Афлек официално сложиха край на брака си преди почти една година, тя все още не излиза на срещи и засега е щастлива да остане необвързана.

„За нея всичко се върти около работата и децата. Изглежда щастлива и доволна", сподели източник пред PEOPLE.

Американска актриса и певица има 17-годишни близнаци – Макс и Еми – от бившия си съпруг Марк Антъни.

Дженифър Лопес и Бен Афлек прекратиха първия си годеж през 2004 г., но подновиха романтичната си връзка през 2021 г. Те сключиха брак през юли 2022 г., а тя подаде молба за развод две години след втората им сватбена церемония в Джорджия, посочвайки 26 април 2024 г. като дата на раздялата им.

Дженифър Лопес, която е била омъжена четири пъти, миналата година настоява, че се наслаждава на ергенския живот, след като през годините е преживяла „различни предизвикателни ситуации", пише БГНЕС.

„Сега съм развълнувана, когато казваш, че просто ще бъдеш сам. Да, не търся никого, защото всичко, което съм направила през последните 25, 30 години, намирайки се в различни предизвикателни ситуации, какво мога да направя, когато съм сама, какво ще стане, ако просто съм свободна?", каза тя пред списание Interview.

Звездата е била омъжена за Оджани Ноа от 1997 до 1998 г., за Крис Джъд от 2001 до 2003 г. и за Марк Антъни от 2004 до 2014 г. Тя също така се сгоди за Алекс Родригес през 2019 г., преди да прекратят връзката си през 2021 г.