2026-а: на изпитание са подложени любовта, свободата и егото

Сатурн, Юпитер и Северният лунен възел задават посоката и тона на новата година

Родените със Слънце или Луна във Водолей, Риби, Овен, Рак и Лъв, както и ако тези съзвездия са асцендент във вашата учебна програма (натална карта), то започващата година ви дава шанс да изградите наново живота си или да го съсипете напълно. Е, няма драма, защото и да го съсипете, ще имате шанс след 12 години да го поправите, а за по-несхватливите има и втори шанс, който е след 18 години.

Анализът на хода на планетите през 2026 година, който следва по-долу, е съгласно системата “Асеман”. Това е орфическа астрология, а не традиционната астрология на Запада. Думата “асеман” е персийският еквивалент на по-късно появилата се гръцка дума “астрология” и означава “небето в мен”. Популярната гръцка астрология, която Европа използва, търси отговор на въпроса “Как по-добре да живея тук и сега?”, докато “Асеман” изследва темата “Кой съм аз и защо съм тук?”. “Асеман” системата е чиста проба орфизъм, защото идеите, които застъпва, са развити за първи път на европейския континент от тракиеца Орфей, чието учение за безсмъртието на човешката душа и прераждането ѝ от живот в живот, за да се учи, са в основата на асеман-себепознанието.

И така… През 2026 г. на изпитание ще бъдат подложени нашите любов, свобода и его. Това ще са темите на годината, които се определят от движението на трите най-големи и най-важни потенциала за нашето себепознание: планетата на структурирането и ограничението - Сатурн, планетата на разширението - Юпитер, и планетата, която проверява доколко следваме своя път в живота - Северен лунен възел, наречен още Глава на Дракона. Тези три потенциала, три планети задават тона на годината.

Три движения на планети ще определят случващото се тази година.

Първата тема, наложена от Юпитер в съзвездието Лъв, ще започне напълно неочаквано в разгара на лятото. От 1 юли връх над всичко ще вземе не летният флирт и кратковременните романси, характерни за кратките летни нощи, а необходимостта да обичаме и да бъдем обичани “истински”, “дълбоко”, “единствено и само”.

Лятото на 2026-а ще

ни напомни любовните

трепети, усмивки и сълзи

от лятото на 2015-а

Родената тогава любов ще бъде преразгледана през следващото лято, а любовта, загубена през 2015-а, и самотата на последните 12 години ще бъде заменена от нова любов, но... само ако сме научили урока, че “любовта променя всичко!”

Тоест любовта не е удобство, което идва да поукраси живота ни. Любовта не е сладникав Дисни сценарий за инфантилни човешки взаимоотношения. Любовта изисква зрялост и отговорност към другия и себе си най-вече. Ето защо любовта най-често е разрушителна, разделяща ни с илюзиите, които сме натрупали, оглеждайки се в мнението на другите за нас. Любовта премахва всичко, което не ни принадлежи - приятелите, работата, дома, ако те не отразяват нашата същност, а са проекции на чуждите представи за нашия живот. Любовта боли не защото не ни обичат, а защото ни разкрива, че ние не обичаме себе си - предали сме същността си, за да приличаме на другите и да угодим на света, в който живеем. Като в мъдра орфическа притча всяко нещо има своето време и от 1 юли 2026 г. идва времето на любовта дори и за тези, които отдавна са решили (от около 12 години), че любов няма, а и да има, изобщо не им трябва.

Периодът след 1 юли е

особено ползотворен за

представителите на

съзвездието Лъв и за

хора с асцендент Лъв

- спокойно могат да блестят където и както си искат, без и косъм да падне от гривите им. Сега е времето на дълго отлаганите разширения в живота им, време за изява, слава, нова работа, нов дом, материални блага… но, за да задържат задълго полученото сега, ще трябва всяка материална придобивка да уравновесяват със свое духовно разширение, което не включва църкви, кандила и свещи, а отговорно навлизане в невидимия свят на Твореца, на Светлината, част от който сме всички ние.

От 1 януари до 30 юни на

подобно изобилие се радват

родените под знака Рак,

както и хората с този асцендент. Те вече знаят, че разширението в живота им носи и раздяла с ненужното, така както, за да внесете нови мебели вкъщи, се изисква преди това да изхвърлите старите. Да, няма как някой нов да дойде в леглото ти, ако там все още е предишният “някой”.

Всички 12 знака на зодиака

От 9 юни 2025 г. до 30 юни 2026 г. Юпитер налага ревизия на отношенията с човека до нас, на взаимоотношенията с родители, на патриотичните теми, а от 1 юли 2026-а до юли 2027-а изисква да направим дълбока ревизия на учебния ни план (хороскоп) на тема: “Обичат ли ни по начина, по който искаме да бъдем обичани?”.

Ние наричаме “учебна програма” това, което гърците са нарекли хороскоп. Тази учебна програма всеки от нас, като безсмъртен дух и душа, пише, преди да дойде отново за пореден свой урок “тук и сега”. Шамс Тебризи - учителят на Руми Мевляна, е казал, че “всеки от нас идва хиляда пъти по хиляда, за да се учи да мисли”. Преди това сме били животни, за да се учим да чувстваме, а преди това - растения, за да се научим да взаимодействаме. Най-напред сме били жива неподвижна материя, за да се научим на присъствие. Всеки от нас сам пише учебната си програма и носи отговорност за онези, които среща в живота си. Пишейки тази учебна програма, всеки от нас определя какво за него е любовта и колкото хора има на планетата, толкова образи има тя.

Всъщност предстои проверка доколко сме изневерили на себе си, припознавайки нещо друго като любов, а не това, което сме заявили, че искаме да имаме. Заместителите на любов ще започнат да се разпадат от юли месец 2026 г. Разпадът ще засегне хората, които смятат, че са влюбени, а всъщност само са сексуално привлечени от другия, както и тези, които живеят с “половинките си” не защото се обичат, а просто защото са си удобни - покриват общи сметки, пътуват заедно, може би имат деца, но няма любов.

Добрата новина е, че ако досега сме лъгали себе си, вече няма да можем да го правим. Казваме край на това, което не е любов. За някои това може да изглежда страшно и драматично, защото ще трябва да излязат от илюзорния си свят, но това не е нещо, което ще ни се случи за първи път в живота ни. От юли месец нататък ще имаме живот, за който малко или много сме се подготвяли, преживявайки намеци за тази истина.

Темата на 2026-а, зададена от Главата на Дракона в съзвездието Водолей, е темата за

свободата, която ще замени

уроците, по които все още

работим от януари 2025-а,

откогато Северният възел е в знака Риби - принадлежността към другите, към групата, към общността и произтичащите оттук уроци: “милосърдност”, “състрадание”, “подкрепа”...

Северният лунен възел в астрологията е точката на орбитата на Луната, където тя пресича еклиптиката (орбитата на Земята около Слънцето) на север; той символизира пътя на душата към развитие и съдба в този живот.

Но за каква свобода става въпрос? Дали сами сме се поставили в ситуации, в които ни се налага да правим неща, които не искаме да правим? Свобода е да не ни се налага да правим неща, които не искаме да правим, а не да правим това, което си искаме. Няма как да правим каквото си искаме, защото “учим” в училище, наречено “Живот”, което има свои правила и закони, спазването на които е задължително за всички.

Свободата върви ръка за ръка с темата за нашата индивидуалност. Тежки месеци се очертават за всеки, който е подменил своята индивидуалност с нечия друга, за да се впише в света.

От 28 юли северният възел ще ни върне към изживяното между 19 декември 2007 г. и 3 юни 2008 г. Кои са подводните камъни, които ще чистим, и в конфликт с кого ще влезем? Нашето обкръжение си опитва да моделира нашата същност от гледна точка на техните учебни програми. Ако ние решим да заличим своята индивидуалност, защото искаме да угодим на всички, които обичаме, или да избегнем наказанието от тези, от които се плашим, ще бъдем наказани. Наказани по метода на разруха. Тотална разруха на създадения от нас живот, както и тотална разруха на взаимоотоншенията с хората, чиято манипулация сме приели - родители, партньори, приятели, колеги... Годината не изглежда розова, ако говорим за комфорт и удобство, но годината изглежда много работеща, ако си дадем сметка, че именно сега ще успеем да изчистим всички излишни неща, които сме натрупали върху истинската ни същност.

И отново добри новини за “добрите” хора.

Родените със Слънце или

асцендент в съзвездията

Риби или Водолей ще жънат

богата реколта от изявите си,

връзките си, работата си,

приятелствата си, ако с думи или дела са подкрепили слабите и беззащитните, ако са отстояли себе си въпреки всичко. Останалите също ще берат плодовете на живота си, ако са разбрали, че не може тяхното щастие да бъде за сметка на нещастието на другите, но ако са направили разлика по някакви признаци и са отворили сърцата си за едни, а са ги затворили за други, то “масите им ще бъдат бедни, а утробите празни”.

Та, ако някой си въобразява, че догодина по това време животът му ще бъде същият като сега, много се лъже! От една страна, той може да бъде променен от Юпитер заради любовта, която има или няма в живота си, а от друга страна - от северния възел, защото е утвърдил или предал себе си.

Третият потенциал, който ще повлияе на нашия живот, при това много по-рано от другите два, е потенциалът на Сатурн. Той започва от 14 февруари и продължава до април 2028-а в съзвездието на Овен. Тъй като говорим за Сатурн, някак си много ни се иска да се плашим - страшните приказки, които сме слушали като деца, вече са заменени не само от новините по телевизиите, но и от пишман астрологичните тълкувания на Сатурн. Спокойно! Всичко е илюзия. За да се убедите сами, спомнете си какво ви се случи в периода 28 юни - 9 август 1996 г., 5 март - 9 май 1997 г. и 5 ноември 1997 - 26 януари 1998 г. Това, че не си спомняте, не означава, че нищо не се е случило. Напротив. Тогава са посети семената, чиито плодове похапваме близо 30 години - толкова е пълният цикъл на Сатурн. Указаният период в миналото ни подсеща за какво ще бъдем изпитвани в настоящето. Няма да политиканствам, защото асеман себепознанието, орфическата астрология винаги е целяла личностното израстване, а не обслужването на партийни цели, но само ще намекна -

Сатурн наказва, дисциплинира,

ограничава и притиска хората и

обществата с къса памет

Темите на Сатурн в предстоящия период идват по-рано и продължават по-дълго от темите на Юпитер и северния възел, защото има доста стари неща в живота на всеки от нас, които трябва да бъдат проверени. Сатурн в системата “Асеман” не е страховит образ, а учител, духовен баща, водач в живота. Действа строго, но справедливо. Изчиства от нас това, което не ни е необходимо. От 14 февруари 2026-а ще бъдем на зъболекар, който ще чисти кариеса на нашето его. Аналогията със зъболечението не е случайна, тъй като Сатурн управлява костите и зъбите в човешкото тяло. Процесът ще бъде болезнен, дисциплиниращ, структуриращ. Ще оптимизираме живота си. Всеки от нас знае, че за да има здрави зъби, трябва често да ходи на зъболекар. Предстои неприятна работа със зъболекарската машинка, но без нея ще имаме още по-големи болки.

Темите на Сатурн в предстоящия период идват по-рано и продължават по-дълго.

От 14 февруари егото ни ще бъде дисциплинирано. Нашата импулсивност да действаме, да атакуваме, да нараняваме ще бъде подложена на контрол и ревизия. Добрата новина е, че ако изразяваме себе си, изхождайки от личната си опитност в работата, сред приятелите, в семейството, отчитайки гледната точка и ценностните системи на другите, ще имаме година на възход. Ако действаме в среда, в която категорично не отчитаме съществуването на други “ученици” или неглижираме личната си опитност, то ние ще търпим поражение.

За родените със Слънце

или асцендент Овен предстои

върхов период на

“Осанна!” или “Разпни го!”

според това дали с думи или мълчание, дали с действие или бездействие са взели нещо, което не им принадлежи, или доброволно са се отказали от нещо, което по право е тяхно. Защото Сатурн никак не обича както силовите играчи, така и “меките Марии”, които се огъват пред всеки и всичко.

Ако някой от читателите вече е запознат с многото прогнози за 2026-а, с които изобилстват медиите и междусъседските пространства и му се струват песимистични, то прочитът категорично е неверен!

2026-а е една изключително светла година в духовен аспект. Тя ни носи събуждане и отхвърляне на илюзиите по три главни теми: любовта, свободата и егото. През тази година всеки от нас, който се опитва да задържи нещо, което не отговаря на неговата учебна програма, ще го загуби, преживявайки голяма болка.

Но ако през 2026 г. сме готови коренно да променим нагласите си към това как се утвърждаваме в средата, как отстояваме себе си и как се борим за нашата любов, то в края на годината със сигурност ще сме намерили не само нашата голяма любов, тази, която дълбоко в себе си всеки от нас носи. В края на новата година ние ще сме се научили да завоюваме територии и да ги отстояваме според нашите стандарти, а не според тези на средата. В края на 2026-а всеки от нас ще бъде себе си по начин, по който никога досега не е бил.

