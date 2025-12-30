Две сватби и годеж в ЦСКА по празниците

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Футболистите на ЦСКА не си губят времето по време на зимната пауза, а създават семейства. Нападателят Йоанис Питас и аржентинеца Анжело Мартино се ожениха за половинките си, а капитанът Адриан Лапеня предложи брак на дългогодишната си приятелка.

Изпращаме 2025 година с още няколко красиви мига в червено. - написаха от ЦСКА. - Йоанис Питас и Анжело Мартино сключиха брак с половинките до себе си и започват нова глава в живота си.

А Адриан Лапеня направи своята любовна история още по-специална - с предложение за брак.

Футболът ни събира, а любовта прави историите незабравими.

Пожелаваме им много щастие, здраве и споделени победи - на и извън терена! "