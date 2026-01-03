Брижит Бардо: Не съм създадена да бъда майка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Синът Никола, снахата и двете им дъщери са красивите и малко известни наследници на легендарната актриса

В края на 50-те години Брижит Бардо е на върха на света. Лице на епоха, обсадена от фотографи, обичана и преследвана, живееща между снимачни площадки, хотели и светкавици. През 1959 г. тя се омъжва за младия актьор Жак Шарие — брак, който трябва да я “укроти”, да я върне към нормалността.

Малко след това забременява.

Бременността не ѝ носи радост. Носи й паника. Тялото ѝ, което светът познава до последния сантиметър, започва да се променя. Тя се крие, избягва огледалата, снима се с широки дрехи.

Прави опити да прекъсне бременността, но не успява

На 11 януари 1960 г. в парижкия си апартамент Брижит Бардо ражда. Детето се казва Никола. Вестниците пишат за щастието. Снимките показват усмивки. Вътре в дома обаче има тишина и напрежение.

След раждането тя не спира да бъде Бардо, но вече е и нещо друго, което не разпознава - майка…. Бракът започва да се пропуква. Съпругът ѝ настоява да се откаже от киното. Тя се снима тайно. Кара се. Плаче. Опитва да избяга. Папараците я дебнат отвън.

През 1962 г. двамата се развеждат. Съдът решава: детето остава при бащата. Никола напуска дома ѝ. Изнасят го тихо със съгласието на Брижит. Никола, синът на Брижит Бардо Снимка: Архив

Минават години. Бардо играе още малко, после напуска киното завинаги, за да се посвети на животните. Никола расте далеч от нея — първо във Франция, после в Норвегия, отглеждан предимно от родителите на баща си. Името му рядко се споменава.

През 1990-те Бардо сяда и пише. Не просто книга за кариерата си, а откровена автобиография. В нея разказва всичко — и това, което никой не иска да чуе. За бременността. За страха. За детето. Думите са сурови: “Не бях създадена да бъда майка!”.

Книгата излиза и избухва скандал.

Никола и баща му я съдят. Съдът я глобява 40 000 евро. Вестниците я разкъсват. Франция спори. Бардо мълчи.

По-късно, далеч от камерите, има срещи. Рядко. Неловко. Истински. Когато през 1992 г. тя се омъжва отново, го прави близо до мястото, където живее Никола в Норвегия.

Майка и син постепенно пропукват ледовете

Тя му обещава, че ще спре да говори за него пред медиите. Завинаги. И го спазва!

Годините минават. Той става баща. Тя — баба. После прабаба. Без снимки. Без заглавия. Далеч от светския шум. Никола Шарие Бардо (днес на 65 години) израства и става икономически инженер в Осло, Норвегия. Той напълно се оттегля от публичния живот.

Още много млад, Никола се влюбва и се жени за норвежкия модел Ан-Лин Бьеркaн, като двамата се установяват трайно в Норвегия, където живеят и до днес. Норвежкият модел Ан-Лин Бьеркaн е снахата на Брижит Бардо. Снимка: Архив

Имат две дъщери – Ан-Камий и Теа-Жозефин. Въпреки разстоянието Никола и дъщерите му -

още от съвсем малки, поддържат постоянен контакт с Брижит

Когато са имали възможност, внучките са прекарвали летата в “Ла Мадраг”, имението на известната си баба в Сен Тропе, на Френската Ривиера. Внучките на Брижит Бардо Снимка: Архив

Историята на ББ не е захаросана приказка, а славна, но трудна човешка съдба.

Понякога любовта не намира пътя навреме, а прошката идва тихо, дано майка и син да са си простили… навреме.