Брижит Бардо: Не съм създадена да бъда майка

Синът Никола, снахата и двете им дъщери са красивите и малко известни наследници на легендарната актриса
В края на 50-те години Брижит Бардо е на върха на света. Лице на епоха, обсадена от фотографи, обичана и преследвана, живееща между снимачни площадки, хотели и светкавици. През 1959 г. тя се омъжва за младия актьор Жак Шарие — брак, който трябва да я “укроти”, да я върне към нормалността.
Малко след това забременява.
Бременността не ѝ носи радост. Носи й паника. Тялото ѝ, което светът познава до последния сантиметър, започва да се променя. Тя се крие, избягва огледалата, снима се с широки дрехи.
Прави опити да прекъсне бременността, но не успява
На 11 януари 1960 г. в парижкия си апартамент Брижит Бардо ражда. Детето се казва Никола. Вестниците пишат за щастието. Снимките показват усмивки. Вътре в дома обаче има тишина и напрежение.
След раждането тя не спира да бъде Бардо, но вече е и нещо друго, което не разпознава - майка…. Бракът започва да се пропуква. Съпругът ѝ настоява да се откаже от киното. Тя се снима тайно. Кара се. Плаче. Опитва да избяга. Папараците я дебнат отвън.
През 1962 г. двамата се развеждат. Съдът решава: детето остава при бащата. Никола напуска дома ѝ. Изнасят го тихо със съгласието на Брижит.
Минават години. Бардо играе още малко, после напуска киното завинаги, за да се посвети на животните. Никола расте далеч от нея — първо във Франция, после в Норвегия, отглеждан предимно от родителите на баща си. Името му рядко се споменава.
През 1990-те Бардо сяда и пише. Не просто книга за кариерата си, а откровена автобиография. В нея разказва всичко — и това, което никой не иска да чуе. За бременността. За страха. За детето. Думите са сурови: “Не бях създадена да бъда майка!”.
Книгата излиза и избухва скандал.
Никола и баща му я съдят. Съдът я глобява 40 000 евро. Вестниците я разкъсват. Франция спори. Бардо мълчи.
По-късно, далеч от камерите, има срещи. Рядко. Неловко. Истински. Когато през 1992 г. тя се омъжва отново, го прави близо до мястото, където живее Никола в Норвегия.
Майка и син постепенно пропукват ледовете
Тя му обещава, че ще спре да говори за него пред медиите. Завинаги. И го спазва!
Годините минават. Той става баща. Тя — баба. После прабаба. Без снимки. Без заглавия. Далеч от светския шум. Никола Шарие Бардо (днес на 65 години) израства и става икономически инженер в Осло, Норвегия. Той напълно се оттегля от публичния живот.
Още много млад, Никола се влюбва и се жени за норвежкия модел Ан-Лин Бьеркaн, като двамата се установяват трайно в Норвегия, където живеят и до днес.
Имат две дъщери – Ан-Камий и Теа-Жозефин. Въпреки разстоянието Никола и дъщерите му -
още от съвсем малки, поддържат постоянен контакт с Брижит
Когато са имали възможност, внучките са прекарвали летата в “Ла Мадраг”, имението на известната си баба в Сен Тропе, на Френската Ривиера.
Историята на ББ не е захаросана приказка, а славна, но трудна човешка съдба.
Понякога любовта не намира пътя навреме, а прошката идва тихо, дано майка и син да са си простили… навреме.