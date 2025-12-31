Българката, която отмъкна мъжете на Джина Лолобриджида и дъщерята на Пикасо

Австрийският гений Фриденсрайх Хундертвасер отчаяно искал да се ожени за Ирина Малеева, но майка й забранила

Неотдавна в "24 часа – 168 истории" разказахме историята на кинозвездата Ирина Малеева, която от десетилетия играе в САЩ и е работила с великите режисьори в киното Федерико Фелини, Лукино Висконти, Роберто Роселини.

Тя е дъщеря на една от най-обичаните ни актриси - Ирина Тасева, партнирала си с таланти като Апостол Карамитев, Кръстьо Сарафов, Константин Кисимов, Георги Георгиев-Гец, Виолета Бахчеванова, Ванча Дойчева, Виолета Гиндева, Велко Кънев. След 9 септември 1944 г. съпругът заради работата си с цар Борис III е обявен за "враг на народа". За да не съсипят бъдещето на любимото си дете, тя и мъжът вземат решение да се разведат.

Момичето наследява таланта на майка си да се превъплъщава и печели стипендия в най-авторитетното училище по изкуства в Италия. На студентски спектакъл е забелязана от съпругата на Фелини, след което вратите на голямото италианско кино се отварят за нея.

В периода 1968 - 1969 г. 18-годишната Ирина Малеева вече работи на високи обороти в италианската телевизия РАИ, участвайки в различни комедии и драми. Именно така се явява на кастинг за главната роля в сериала "Поли във Венеция" – мащабна италианско-френска продукция и тук талантът да влиза в "кожата и обувките" на героините се оказва решаващ.

"Така получих главната роля – отбелязва тя пред "24 часа – 168 истории". - Бяха онези знаменити времена, когато все още можеше да се снима във Венеция и беше прекрасно."

Точно в този момент животът поднася нов сюрприз. По време на снимките на дългия сериал тя е поканена на среща със спечелилия "Оскар" Орсън Уелс, който години по-късно ще бъде обявен за най-великия режисьор на всички времена, а като актьор е поставен под номер 16 на най-добрите в класическото кино в Холивуд. В онзи момент този талантлив новатор в киното търси актриса с отличен английски за филмовата адаптация "Венецианският търговец" и съдбата се усмихва на Ирина Малеева за пореден път.

"На кастинга се явиха стотина актриси, но аз взех ролята на Джесика, която във филма играеше ролята на дъщерята на Орсън Уелс – той бе венецианският търговец, режисьор, продуцент и главен актьор. Той беше всичко!". Ирина Малеева никога няма да забрави уроците на Орсън Уелс. СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

И макар да знае, че ще снима почти денонощно - "Венецианският търговец" по тъмно, а сериала през деня, Малеева е на върха на щастието. "Целият екип се страхуваше от него, а аз не – спомня си тя. – Сякаш имах крила, хората се притесняваха, а аз - не. Причината е, че покрай мама сякаш бях свикнала да съм в обкръжението на известни хора. Бях с нея и Ив Монтан, докато обикаляха България. Наблюдавах как Апостол Карамитев се стараеше да не направи нищо, което тя не харесва. Обожавах го и него, и съпругата му – прекрасни хора, много ги обичах. Както и Славка Славова, Зорка Йорданова, просто те често бяха с мама и аз израснах сред тези брилянтни актьори. За мен обаче те не бяха легенди, а лели, чичовци... Може би затова изобщо не се смущавах от Орсън Уелс, за разлика от останалите".

Въпреки че снимките през деня и нощта са изтощителни, Ирина Малеева спазва екстремна диета, наложена от строгата френска продуцентка на сериала "Поли във Венеция".

"Настояваше да съм изключително слаба, тъй като главната героиня, която играех, беше много млада", разказва Малеева.

"Когато сядахме да хапнем с екипа на Орсън Уелс, той винаги ме настаняваше до него в ресторанта на хотел "Торичело", а точно там храната е прекрасна – отбелязва тя. - Когато забелязваше, че аз почти нищо не ям, настояваше да хапвам. През цялото време се обръщаше към мен с "Джесика" като героинята ми."

Един от първите му уроци ще се окаже незабравим и по интересен начин характеризира ненадминатия му стил.

"Трябваше да направя монолог, посветен на това колко много Джесика мрази баща си, който не й позволява да вижда любимия си – разказва Ирина Малеева. – Точно преди сцената Орсън помоли да го гледам как се гримира. Наблюдавах го, видях как си сложи носа, в един момент стана доста страшен, но когато си нахлупи шапката, ме погледна по такъв начин, че аз се стреснах и уплашена излязох от стаята. В този момент той извика: "Екшън!", и аз започнах монолога си, но наистина го мразех, ненавиждах го, изстрелях думите и в някакъв момент към края сякаш забравих текста.

Поогледах се, видях, че всички бяха настръхнали, Орсън не ми каза да спра и затова продължих. Всъщност импровизирах, на практика казах всичко, което ми дойде в главата, защото самият Орсън Уелс адаптираше Шекспир неколкократно и сценарият бе доста динамичен. Когато приключих, той само каза: "Стоп!", и започна да ръкопляска." В този момент, възхитен, великият режисьор прави най-ценния комплимент в цялата кариера: "Роди се млада модерна актриса!".

На въпрос това ли е бил принципът на действие на Орсън Уелс – да си играе с емоциите на актьорите, за да ги вкара в правилното състояние, тя отбелязва: "Точно така, някак подреждаше ситуациите, за да може да се снима".

Не липсвали и трудности.

"Той никога нямаше достатъчно средства, нямаше достатъчно дори за да плати на моя агент и затова аз му казах: "За вас ще го направя без пари", на което той отговори: "Не, това никога няма да го казваш, талантът трябва да се плаща". Друг такъв човек с толкова необятен талант никога не съм срещала. Да, има други големи актьори, но Орсън успяваше по много семпъл начин да изкара най-хубавото от всеки на снимачната площадка. Интересното е, че и самият той правеше невероятни роли, играта му бе феноменална."

Докато снима с Орсън Уелс, екзотичната красота на Ирина Малеева завърта главите на десетки мъже в Италия.

Една вечер излиза на вечеря с много актьори, сред които е друга ослепителна красавица - Джина Лолобриджида. По това време тя е започнала романс с прочутия в цял свят южноафрикански хирург Кристиан Бърнард, човека, присадил първото сърце. Той е млад, изключително симпатичен и през 1970 г. медиите се надпреварват да публикуват негови снимки с Лолобриджида. Ирина Малеева и Арнолд Шварценегер СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ НА ИРИНА МАЛЕЕВА

"Мисля, че когато го срещнах, връзката им все още не бе достатъчно сериозна, доколкото разбрах, двамата са били двойка отскоро – разказва Малеева. – Но да, факт е, че когато ме видя, нещо се случи и той я остави. За съжаление, тогава все още бях твърде млада и невинаги разбирах какво точно се случва. Знаех, че момчетата в Рим се биеха заради мен, заплашваха се, понякога наистина беше страшно. Някои спяха пред блока, където бе апартаментът ми. Приятелите ми се криеха от обожателите ми отпред, за да не ги атакуват. След време научих, че съпругът на някаква жена в Италия е бил влюбен в мен и тя е искала да ме убие. Добре, че тогава нямах представа в колко опасни ситуации съм била."

Неин общ приятел с Фелини и съпругата му бил талантлив астролог и често я предупреждавал да не предприема един или друг ход, но без особен резултат: "Той винаги беше прав, но както е известно, младите рядко се вслушват в съвети".

Година по-късно съдбата я среща с австрийския гений Фриденсрайх Хундертвасер, чиито изрисувани сгради, ако се съберат на едно място, ще се получи най-живописният и очарователен приказен град. Те са пъстри, прозорците сякаш са очи и най-характерното при него, както и при Гауди е, че не понасят симетрията. Къщите на австриеца нямат ъгли, прозорците трябва да са причудливи и с различни размери.

По-късно Виена ще покани този ярък талант да превърне завода за боклук в красива "брошка", която е сред любимите дестинации за туристите, а постоянни изложби на Хундертвасер има в Австрия, Германия и Нова Зеландия.

Този феноменален ексцентрик често се появява разсъблечен, задължително е с различни по цвят шарени чорапи и странни широки дрехи.

Докато снима с Орсън Уелс, Ирина Малеева е отведена в дома на Хундертвасер, който е ярък и оригинален като него, за да направят рекламни снимки. На входната врата я посреща дъщерята на Пабло Пикасо – Палома.

"Погледнах картините до вратата и попитах: "Ваши ли са?", като отбелязах, че и аз рисувам, а тя отвърна, че не са." Били на Хундертвасер. Не след дълго ексцентрикът пристига и когато вижда очарователната българка разбира, че иска да е с нея завинаги. Класическа любов от пръв поглед, която дни по-късно слага край на връзката му с Палома Пикасо.

"Хундертвасер искаше да се оженим – разказва Малеева. – Негов приятел, известен астролог, го посъветва, че ако наистина иска да се обвърже, трябва да се види с майка ми."

Двамата канят актрисата Ирина Тасева да отиде на гости в апартамента на дъщеря си в Рим и там я посреща с Фредерик.

За беда, Тасева е шокирана още в самото начало. Първо заради разликата във възрастта – дъщеря е на 18 - 19, а ексцентрикът, макар и всепризнат гений, вече, е с 23 години по-възрастен.

"Той имаше дълга коса, обличаше се в ярки цветове, каквито са неговите картини – спомня си тя. - На мен много ми харесваха, тъй като и моите бяха подобни, истината е, че аз го разбирах във всяко отношение, но не и мама."

Големият разлом в отношенията им настъпва една сутрин, когато Ирина Тасева в потрес го наблюдавала как в кухнята съзерцава падащите капки в тенджера с вода. Любувал се на спиралите, които те образуват и ги изучавал.

"Това вече й дойде много", усмихва се Ирина Малеева. Майка й така и не успяла да възприеме и начина му на обличане – обувките му, които винаги били по-голям номер и хлопали, палтото му било свръхдълго.

"Мама просто не можеше да си представи своята малка дъщеря с този човек. Тя не даде съгласие да се оженим и лично мен това много ме разстрои", спомня си днес Ирина Тасева.

С разбито сърце, отчаяният Фредерик рисува една от най-известните си картини, всъщност това е единственият път, в който прави портрет на човек, и това е именно българката Ирина Малеева.

"Въпреки че не се оженихме, до края на живота му си останахме големи приятели – разказва тя. – Фредерик ми подари много от своите картини и ги надписа. Още ги пазя в дома ми." Но в онези бурни времена освен раздялата с австрийския феноменален художник животът й готви още една изненада. Ирина Малеева завършва филма с Орсън Уелс, но успява да го види само веднъж, след което две от трите ленти са откраднати, за да не се появят никога повече. Ирина Малеева и Майкъл Дъглас СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ НА ИРИНА МАЛЕЕВА

Благодарение на факта, че след години едната е издирена и съхранена във Филмовия музей в Мюнхен, тя е възстановена и филмът е показан за първи път пред широка публика чак през 2015 г. на 72-ия Международен фестивал във Венеция. Поглеждайки назад, актрисата признава, че от ненадминатия Орсън Уелс е научила един безсмъртен урок, който стриктно спазва до ден днешен.

"Напълно вярвам в ролята, не я приспособявам към мен, а поставям себе си в нея и затова в САЩ ме търсят за специални роли - играя италианки, рускини, израелки – допълва тя. - Влагам в тях много от себе си. Мисля, че точно тази отдаденост, вяра, естественост, сливането с героя се харесва на публиката. Независимо дали една роля е на позитивен, или негативен персонаж, аз винаги играя със сърцето си."

Правейки равносметка, тя признава, че ако в онези времена е имала представа колко е магнетична и какво въздействие оказва върху мъжете, със сигурност е щяла да избира "по-умно ролите си; и да настоява винаги да е в главната".

"Но това бе моят начин - да остана докрай вярна на сърцето си, да продължавам да правя това, което искам – анализира Ирина Малеева. - Никога не направих компромиси, още повече със сърцето си и се гордея с това. Ирина Малеева изпрати тази картичка специално за читателите на "24 часа". СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ НА ИРИНА МАЛЕЕВА

Никога не направих нещо срещу съвестта си и затова винаги казвам на младите - най-важното в края на краищата е да останем добри хора. Накрая само това остава с нас. Важното е никога да не сме с чувството, че сме направили нещо наистина грешно. Никога не съм правила нищо срещу никого. Не допускам да ме обхващат негативни чувства, омраза, ревност, те убиват човек. Избирам да съм щастлива, тогава животът е по-лесен, това е моят начин."

И днес актрисата е запазила хъс и подхожда със страст към всяка роля. Нейното вдъхновение в момента е комедийният сериал "Гардеробът на Съни" (Sunny's Closet), отличен с няколко награди на различни фестивала. В него героинята е холивудска звезда, която среща небинарния Лио и за изненада на публиката двамата се впускат в озадачаваща и щура връзка, в която комичните моменти връхлитат публиката един след друг.

"Съни е актриса като мен, намира хора, на които да помага - разказа Ирина Малеева, веднага след като се върна от снимки в Европа. - Надявам се да снимаме два епизода и в България. Историите са пряко свързани с моя живот, макар и силно преекспонирани."