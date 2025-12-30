ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Васил Терзиев върна спорно решение за продажба на ...

Почина руският писател Анатолий Корольов, автор на романа „Да бъдеш Бош"

Корольов е от известните руски писатели. СНИМКА: Pixabay

Руският писател Анатолий Корольов, автор на романите „Да бъдеш Бош", „Главата на Гогол" и „Човекът-език", почина на 79-годишна възраст, съобщи пресслужбата на Пермския държавен национален изследователски университет, цитиран от ТАСС.

„Отиде си от живота Анатолий Корольов – един от най-значимите писатели от втората половина на 20-и век, преподавател в Литературния институт, почетен професор на Пермския университет. Следващата година той щеше да навърши 80 години", казват от висшето учебно заведение.

Анатолий Корольов е роден през 1946 година в Свердловск. През 1970 година завършва Филологическия факултет на Пермския държавен университет заедно с известния руски писател Леонид Юзефович и пермската писателка Нина Горланова. Работи като кореспондент за пермския вестник „Млада гвардия", бил е сценарист на документални филми за телевизията.

През 1980 година се премества в Москва, завършва Висши театрални курсове към Руската академия за театрално изкуство, писал е радиопиеси.

