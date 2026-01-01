ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ето 10 неща, за които трябва да внимавате с еврото

Иван Кръстев и голямата шахматна дъска

1864

Когато трябва да се разгадават ходовете в глобалната политика - на "голямата шахматна дъска", политологът Иван Кръстев е един от най-добрите.

И понеже в последните години тази шахматна дъска стана прекалено объркана, думите на проникновени анализатори като Иван Кръстев станаха особено ценни. Включително в издания като "Файненшъл Таймс" и "Ню Йорк Таймс".

Политологът, който има рожден ден днес, може да говори умно и за мотивацията на лидерите, и за настроенията на региони и поколения.

Честито от приятелите в "24 часа"!

