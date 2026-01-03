Семейна фотосесия в авторска среда – не с изкуствен интелект

В артсреда снимките от празниците остават в албумите за поколения

Неразделна част от духа на Коледа и на Нова година са семейните фотосесии и мултиплицираните снимки на децата на календари, топки, чаши и всевъзможни сувенири. Кампанията за десетки фотостудиа във Велико Търново започва още от октомври, защото трендът не е просто да строят фамилията с червени шапки с пискюли пред винил със зимна картина.

Правят се истински филмови декори, изчистват се интериорни концепции

с камини, спални, фотьойли. В друг вариант градински пейки съжителстват с окичени елхи, фенери, облаци, дървени стълби и кончета люлки. Греят вълшебни светлини. В представянето на декорите в социалните мрежи може да срещнете приказни къщички от меденки, елфи, елени - всичко, което да потопи позиращите в свят на уют, щастие и хармония. Любимият декор за фотосесия по пижами

И не, не става дума за изкуствен интелект или добавена реалност, а ръчно изработени мебели и детайли.

Позирането за снимки в навечерието на Нова година е тренд и бързо се изчерпваха свободните часове. Графиците бяха запълнени още от края на ноември. За да вместят всички желаещи, някои удължават сезона до 10 януари.

От 260 лв. тръгва цената за час фотосесия, има и вариант за 30 минути за около 100-140 лв., но там можете да изберете само 10 кадъра. Ако искате повече, се стига до 25 лв. за всеки фотос. Част от студиата имат и такса за записан, но неизползван час - 130 лв.

Може да се вземе и подаръчен ваучер за такава фотосесия - например баба да подари на младото семейство и внучето, за да си ги гледа в рамка на стената.

Фотографите подгряват месеци в социалните мрежи, където върви кастинг на декори. Някои предлагат от 2 до 7 на сезон в зависимост от клиентите, към които са се насочили. Семейството на Кристина Върбанова избира студиото според близостта до дома им.

"Декорът Winter Lodge носи уюта на зимна хижа, скрита между боровете. Съчетава естествени материали - вълна, дърво, земни тонове, меки одеяла и приглушена светлина. Изработихме мебелите за този декор сами и дълго подбирахме най-подходящите материи, за да бъде картината естетически завършена", казват фотографите Габи и Тео. Те отдавна снимат коледни фотосесии и това е новият им прочит на любимия сюжет с пижамите.

"За него е важно да изберете натурални тонове за дрехите си - нищо твърде ярко или пъстро не би му подхождало. Може да се спрете на визия с пижами или пък на уютни домашни дрехи", препоръчват двамата. Дрескод има и в други фотостудиа, даже и качени примерни сетове за момичета и момчета, които родителите могат да потърсят в актуалните предложения на различни марки.

Детето е винаги в центъра на кадъра и особено за по-малките това си е цяло изпитание.

"В нашия случай наистина правим снимките, за да зарадваме бабите с календари. Гледам декорите, които студиата предварително качват във фейсбук, и се старая да избера възможно най-естествения. Тоест да не позират децата просто пред един винил, а реално да има елхи и други коледни орнаменти. Даяна и Данчо от тв риалитито "Един за друг" с фотосесия в костюми на Гринч

Дрескода избирам според цвета на декора. Обикновено студиата сами качват подходяща цветова палитра. Подготовка особено при малките е направо невъзможна. Съобразявам да запиша час за фотосесия според режима на детето. Обикновено след следобедната дрямка, за да съм сигурна, че ако има плач, ще е в границите на нормалното", каза пред "24 часа" Кристина Върбанова, майка на момиченце на годинка и 10 месеца.

Сред практичните съвети към родители, дошли за първи път пред обектива, е близостта на фотостудиото. Така не се стресира детето допълнително с пътуване в колата. В днешно време

всеки може да си направи снимки с телефон, но един професионален подход винаги води до качество,

което би останало през годините, смята адвокат Дончо Бораджиев. Той ежегодно позира за семейни фотосесии, и то в разширен вариант с братовчедите.

"Щастливите детски снимки по коледните фотосесии нямат нищо общо с моментното настроение на кисело бебе", казва таткото на бебе на 1 г. и 9 месеца и съветва малките винаги да са нахранени и добре наспали се, когато ще са манекени.

Дончо е бил и диджей преди. Тогава празниците били свързани с повече работа, та не се заразява толкова от коледния дух. Причината да ги прави с кеф тези снимки е удоволствието, което изпитва, когато седне да разглежда старите семейни албуми на своите баби и дядовци.

"При нас семейните традиции са на почит. Баща ми се е занимавал с фотография навремето и е осъзнал какво богатство е да имаме тези спомени. Правя го с тази мисъл. И най-вече заради децата,

да създам усещането и един ден и те да изпитват същите чувства, носталгия и спомени за предците си

от тези кадри", казва Бораджиев.

Разбира се, кариерата му на коледен модел с децата си носи и своите куриози - съборен декор, счупени играчки, бебето изпълзяло, където не трябва. Смята, че в детските фотосесии забавното обикновено остава незаснето от обектива, защото това са хората, които се опитват да хванат вниманието на детето и да изкарат усмивката му.

"Може би това би била добра идея за фотографите - да снимат на видео цялото студио и да се вижда на какви неща са способни родители, каки и батковци само за една усмивка на малко бебе, което въобще не е заинтересовано от фотосесията", казва Дончо.

Не за бабите, а за себе си той събира албум със смешни кадри и шантави физиономии. Планира един ден да ги показва на гаджетата на децата и да ги кара да се чувстват леко неудобно.