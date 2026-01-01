Най-добрите снимки на Ройтерс за 2025 г.

Ройтерс направи селекция и публикува най-красивите и въздействащи снимки на миналата година. Вижте кои са най-добрите им кадри за 2025 г.

Мъж носи тялото на палестинското бебе Зайнаб Абу Халиб, починало поради недохранване в Хан Юнис, южната част на ивицата Газа. СНИМКА: РОЙТЕРС Модел представя творение на дизайнерката Ирис ван Херпен като част от ревюто на нейната колекция Haute Couture есен-зима 2025-2026 в Париж. СНИМКА: РОЙТЕРС Отломки на мястото на разбилия се самолет на Air India, пътуващ към летище Гетуик СНИМКА: РОЙТЕРС Отборът на Индонезия по художествено плуване се представя по време на предварителните състезания за световното първенство по водни спортове в Сингапур, 19 юли 2025 г. СНИМКА: РОЙТЕРС Канадският премиер Джъстин Трюдо носи стола си от Камарата на общините на Парламентарния хълм в Отава на 10 март. СНИМКА: РОЙТЕРС