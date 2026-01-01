ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Равносметката на китайския председател Си Дзи...

Най-добрите снимки на Ройтерс за 2025 г.

Мъж наблюдава друг мъж на флайборд по време на водно шоу в Мусандам, Оман. СНИМКА: РОЙТЕРС

Ройтерс направи селекция и публикува най-красивите и въздействащи снимки на миналата година. Вижте кои са най-добрите им кадри за 2025 г.

Мъж носи тялото на палестинското бебе Зайнаб Абу Халиб, починало поради недохранване в Хан Юнис, южната част на ивицата Газа. СНИМКА: РОЙТЕРС
Илон Мъск на подиума в арената Capital One в деня на встъпването в длъжност на Доналд Тръмп за втория му президентски мандат. СНИМКА: РОЙТЕРС
Пламъци обгръщат сграда, докато пожарът “Ийтън” гори в Пасадена, Калифорния. СНИМКА: РОЙТЕРС
Бившият цирков артист Кристиан Каулис плува с г-жа Майер, американски алигатор, в открития басейн в Елменхорст, Германия. СНИМКА: РОЙТЕРС
Швейцарецът Жан-Давид Дювал на скок във вода по време на световното първенство по водни спортове на остров Сентоса, Сингапур - 25 юли 2025 г. СНИМКА: РОЙТЕРС
Поклонници се молят на индуисткия светец Локенатх Брахмачари на фестивала “Рахер Упобаш” в храм в Дака, Бангладеш. СНИМКА: РОЙТЕРС
Католически вярващи с качулки участват в шествието с факли, известно като Фогареу, по време на Страстната седмица в Гояс. СНИМКА: РОЙТЕРС
Италианският премиер Джорджия Мелони присъства на пресконференцията си в края на годината в Рим. СНИМКА: РОЙТЕРС
Членове на духовенството присъстват на погребалната литургия на папа Франциск във Ватикана, 26 април 2025 г. СНИМКА: РОЙТЕРС
Ракети, изстреляни от Иран, са прехванати, както се вижда от Ашкелон, Израел. СНИМКА: РОЙТЕРС
Палестинците, които бяха разселени на юг по заповед на Израел по време на войната, се завръщат по домовете си в северната част на Газа. СНИМКА: РОЙТЕРС
Полицейски служители използват лютив спрей срещу демонстрант, облечен в дервишки дрехи, по време на протест в деня, в който кметът на Истанбул Екрем Имамоглу беше арестуван като част от разследване за корупция в турската столица. СНИМКА: РОЙТЕРС
Ескалацията на протеста пред гръцкия парламент в Атина по случай втората годишнина от най-тежката железопътна катастрофа в страната. СНИМКА: РОЙТЕРС
Японката Наоми Осака по време на мача си от първия кръг по тенис срещу французойката Каролин Гарсия на Откритото първенство на Австралия. СНИМКА: РОЙТЕРС
Президентът на САЩ Доналд Тръмп се разхожда на общинското летище “Мористаун” в Ню Джърси. СНИМКА: РОЙТЕРС
71-годишният Уонг крещи, че съпругата му е заклещена в сградата на съда “Уанг Фук” по време на голям пожар в Тай По, Хонконг, Китай. СНИМКА: РОЙТЕРС
