Мел Гибсън и Розалинд Рос се разделят след близо десетилетие заедно

Мел Гибсън и Розалинд Рос са сложили край на отношенията си след девет години заедно.

69-годишният актьор и режисьор и 35-годишната сценаристка се разделили преди около година, но продължават да се фокусират върху съвместното отглеждане на осемгодишния си син Ларс, пише "Дейли мейл".

„Макар че е тъжно да затворим тази глава от живота си, благословени сме със страхотно момче и ще продължим да бъдем най-добрите родители, на които сме способни," заявиха двамата в общо изявление пред списание People.

Двойката се запознава през 2014 г. чрез общи приятели и бързо започва връзка. През 2017 г. се ражда синът им Ларс — само дни преди Гибсън да получи номинация за „Оскар" за режисурата на Възражение по съвест. Тогава той коментира, че няма нищо по-вълнуващо от това да чуеш номинациите, докато държиш новороденото си дете.

Розалинд Рос, завършила литература в Emerson College, работи като сценарист и режисьор. Тя е участвала в създаването на сериала Matador и е автор и режисьор на филма Father Stu (2022) с Марк Уолбърг и Мел Гибсън. Освен това се занимава с нови проекти, включително Black Sam и Barbarian. Извън киното Рос е и успешна състезателка по конен спорт, носителка на златен медал от Световните конни игри през 2010 г.

Личният живот на Гибсън често е бил в центъра на общественото внимание. Той беше женен за Робин Мур Гибсън от 1980 до 2011 г., като двамата имат седем деца. Междувременно актьорът имаше връзка с певицата Оксана Григориева, от която има дъщеря, родена през 2009 г. Раздялата им беше широко отразявана заради съдебни и полицейски разследвания, включително по обвинения в домашно насилие.

През годините Гибсън неведнъж е коментирал открито грешките си и личните си борби, включително и след скандалния арест през 2006 г. за шофиране в нетрезво състояние, когато той отправя обидни и антисемитски изказвания — нещо, за което по-късно публично се извинява.

Въпреки противоречията, актьорът продължава да работи активно в киното, като често говори за живота и остаряването с доза самоирония.