Кейти Пери и Орландо Блум се събраха

Кейти Пери и Орландо Блум доказаха, че са приятелски настроени бивши гаджета, след като се събраха отново, за да заведат дъщеря си Дейзи на лондонската продукция на "Падингтън: Мюзикълът" в понеделник.

41-годишната певица, която в момента се среща с бившия канадски премиер Джъстин Трюдо, се появи на снимки с други членове на актьорския състав, споделени на основната инстаграм страница на мюзикъла във вторник. VÍDEO | @katyperry junto a su hija Daisy en el musical de Paddington 🥹✨



pic.twitter.com/pSBRTjFNQL

Двойката, която се раздели през юни, беше придружена и от 14-годишния син на актьора Флин, който той има от бившата си съпруга Миранда Кер, пише "Дейли мейл".