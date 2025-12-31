ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кая Калас: Русия отвлича вниманието с обвинения ср...

Времето София -1° / -3°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22004619 www.24chasa.bg

Кейти Пери и Орландо Блум се събраха

1828
КАДЪР: Фейсбук/paddingtonthemusical

Кейти Пери и Орландо Блум доказаха, че са приятелски настроени бивши гаджета, след като се събраха отново, за да заведат дъщеря си Дейзи на лондонската продукция на "Падингтън: Мюзикълът" в понеделник.

41-годишната певица, която в момента се среща с бившия канадски премиер Джъстин Трюдо, се появи на снимки с други членове на актьорския състав, споделени на основната инстаграм страница на мюзикъла във вторник. 

Двойката, която се раздели през юни, беше придружена и от 14-годишния син на актьора Флин, който той има от бившата си съпруга Миранда Кер, пише "Дейли мейл". 

Пери и Блум бяха заснети с весели усмивки, докато позираха един до друг за незабравима групова снимка на сцената. 

КАДЪР: Фейсбук/paddingtonthemusical

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)