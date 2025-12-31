Кейти Пери и Орландо Блум се събраха

Кейти Пери и Орландо Блум доказаха, че са приятелски настроени бивши гаджета, след като се събраха отново, за да заведат дъщеря си Дейзи на лондонската продукция на "Падингтън: Мюзикълът" в понеделник.
41-годишната певица, която в момента се среща с бившия канадски премиер Джъстин Трюдо, се появи на снимки с други членове на актьорския състав, споделени на основната инстаграм страница на мюзикъла във вторник.
Двойката, която се раздели през юни, беше придружена и от 14-годишния син на актьора Флин, който той има от бившата си съпруга Миранда Кер, пише "Дейли мейл".
Пери и Блум бяха заснети с весели усмивки, докато позираха един до друг за незабравима групова снимка на сцената.